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Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД

Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД - 10.11.2026, ПРАЙМ

Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД

Отдельные западные члены АТЭС сдерживают создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), делая ставку на замкнутые блоки и протекционизм,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T02:37+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Отдельные западные члены АТЭС сдерживают создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), делая ставку на замкнутые блоки и протекционизм, заявил посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Темпы этой работы (по созданию АТЗСТ - ред.) тем не менее сдерживаются отдельными западными членами АТЭС... Ими ставка все больше делается на замкнутые блоки и откровенный протекционизм, что лишь усугубляет их внутренние проблемы, порожденные санкциями и просчетами в экономполитике", - сказал Бердыев "Известиям". По словам посла, эти страны не справляются с честной конкуренцией и не готовы снять реальные барьеры для бизнеса. Речь идет прежде всего об Австралии, Канаде и Новой Зеландии, которые ввели санкции против России. "Москва, безусловно, эти ориентиры поддерживает, они во многом созвучны известной инициативе президента России о построении Большого Евразийского партнерства (БЕП). Она подразумевает объединение потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, сопряжение регулярных систем и логистических коридоров в интересах образования бесшовного экономического пространства в масштабах всего континента", - отметил Бердыев. Посол подчеркнул, что прогресс в создании зоны свободной торговли внес бы существенный вклад в построение открытого и динамичного сообщества в АТР к 2040 году. По его словам, после подписания декларации в Кенджу страны уже добились практических результатов: упростили торговые процедуры, начали модернизировать таможенные процедуры, внедрять технологии безбумажной торговли и сближать действующие стандарты и алгоритмы. Бердыев в интервью РИА Новости 15 июня заявил, что Россия выдвинула заявку на председательство в АТЭС в 2035 году, делая акцент на интеграции, взаимосвязанности и создании зоны свободной торговли в АТР. По его словам, основная часть членов АТЭС приветствовала российскую инициативу, а Австралия, Новая Зеландия и Канада пытались убедить другие страны не поддерживать ее.

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