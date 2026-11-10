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Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД
Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД - 10.11.2026, ПРАЙМ
Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД
Отдельные западные члены АТЭС сдерживают создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), делая ставку на замкнутые блоки и протекционизм,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T02:37+0300
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Отдельные западные члены АТЭС сдерживают создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), делая ставку на замкнутые блоки и протекционизм, заявил посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Темпы этой работы (по созданию АТЗСТ - ред.) тем не менее сдерживаются отдельными западными членами АТЭС... Ими ставка все больше делается на замкнутые блоки и откровенный протекционизм, что лишь усугубляет их внутренние проблемы, порожденные санкциями и просчетами в экономполитике", - сказал Бердыев "Известиям".
По словам посла, эти страны не справляются с честной конкуренцией и не готовы снять реальные барьеры для бизнеса. Речь идет прежде всего об Австралии, Канаде и Новой Зеландии, которые ввели санкции против России.
"Москва, безусловно, эти ориентиры поддерживает, они во многом созвучны известной инициативе президента России о построении Большого Евразийского партнерства (БЕП). Она подразумевает объединение потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, сопряжение регулярных систем и логистических коридоров в интересах образования бесшовного экономического пространства в масштабах всего континента", - отметил Бердыев.
Посол подчеркнул, что прогресс в создании зоны свободной торговли внес бы существенный вклад в построение открытого и динамичного сообщества в АТР к 2040 году. По его словам, после подписания декларации в Кенджу страны уже добились практических результатов: упростили торговые процедуры, начали модернизировать таможенные процедуры, внедрять технологии безбумажной торговли и сближать действующие стандарты и алгоритмы.
Бердыев в интервью РИА Новости 15 июня заявил, что Россия выдвинула заявку на председательство в АТЭС в 2035 году, делая акцент на интеграции, взаимосвязанности и создании зоны свободной торговли в АТР. По его словам, основная часть членов АТЭС приветствовала российскую инициативу, а Австралия, Новая Зеландия и Канада пытались убедить другие страны не поддерживать ее.
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Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, АТЭС, АТР, МИД РФ
Запад сдерживают создание АТЗСТ, заявил посол в МИД
Бердыев: Запад сдерживает создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Отдельные западные члены АТЭС сдерживают создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), делая ставку на замкнутые блоки и протекционизм, заявил посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Темпы этой работы (по созданию АТЗСТ - ред.) тем не менее сдерживаются отдельными западными членами АТЭС... Ими ставка все больше делается на замкнутые блоки и откровенный протекционизм, что лишь усугубляет их внутренние проблемы, порожденные санкциями и просчетами в экономполитике", - сказал Бердыев "Известиям".
По словам посла, эти страны не справляются с честной конкуренцией и не готовы снять реальные барьеры для бизнеса. Речь идет прежде всего об Австралии, Канаде и Новой Зеландии, которые ввели санкции против России.
"Москва, безусловно, эти ориентиры поддерживает, они во многом созвучны известной инициативе президента России о построении Большого Евразийского партнерства (БЕП). Она подразумевает объединение потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, сопряжение регулярных систем и логистических коридоров в интересах образования бесшовного экономического пространства в масштабах всего континента", - отметил Бердыев.
Посол подчеркнул, что прогресс в создании зоны свободной торговли внес бы существенный вклад в построение открытого и динамичного сообщества в АТР к 2040 году. По его словам, после подписания декларации в Кенджу страны уже добились практических результатов: упростили торговые процедуры, начали модернизировать таможенные процедуры, внедрять технологии безбумажной торговли и сближать действующие стандарты и алгоритмы.
Бердыев в интервью РИА Новости 15 июня заявил, что Россия выдвинула заявку на председательство в АТЭС в 2035 году, делая акцент на интеграции, взаимосвязанности и создании зоны свободной торговли в АТР. По его словам, основная часть членов АТЭС приветствовала российскую инициативу, а Австралия, Новая Зеландия и Канада пытались убедить другие страны не поддерживать ее.