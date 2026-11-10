https://1prime.ru/20261110/zarplata-875054520.html
В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты
В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию сотрудникам за задержку зарплаты. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:31+0300
2026-11-10T09:31+0300
2026-11-10T09:31+0300
общество
россия
зарплата
госдума
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875054520.jpg?1794292264
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию сотрудникам за задержку зарплаты. Соответствующее поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект устанавливает минимальный размер компенсации - половина процента за каждый день задержки", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Компенсацию за задержку заработной платы выплачивает работодатель. Сейчас ее минимальный размер составляет 1/150 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Законопроектом предлагается повысить компенсацию до 0,5% в день. Также предлагается упростить взыскание долга через трудовую инспекцию. Сейчас инспекция может выдать предписание компании о выплате зарплаты, но, чтобы взыскать компенсацию, работнику нужно обращаться в суд. "Наш законопроект наделяет инспекторов труда правом не только указывать на необходимость выплаты компенсации, но и самостоятельно взыскивать эти деньги без суда. То есть, трудовая инспекция вынесет нужное решение, а приставы обеспечат его исполнение", - сказал Миронов РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, зарплата, госдума, бизнес
Общество , РОССИЯ, зарплата, Госдума, Бизнес
В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты
Миронов предложил увеличить компенсацию за задержку зарплаты работникам до 0,5% в день
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию сотрудникам за задержку зарплаты.
Соответствующее поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник.
"Законопроект устанавливает минимальный размер компенсации - половина процента за каждый день задержки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Компенсацию за задержку заработной платы выплачивает работодатель. Сейчас ее минимальный размер составляет 1/150 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Законопроектом предлагается повысить компенсацию до 0,5% в день.
Также предлагается упростить взыскание долга через трудовую инспекцию. Сейчас инспекция может выдать предписание компании о выплате зарплаты, но, чтобы взыскать компенсацию, работнику нужно обращаться в суд.
"Наш законопроект наделяет инспекторов труда правом не только указывать на необходимость выплаты компенсации, но и самостоятельно взыскивать эти деньги без суда. То есть, трудовая инспекция вынесет нужное решение, а приставы обеспечат его исполнение", - сказал Миронов РИА Новости.