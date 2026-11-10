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В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты

В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить компенсацию работникам за задержку зарплаты

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию сотрудникам за задержку зарплаты. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:31+0300

2026-11-10T09:31+0300

2026-11-10T09:31+0300

общество

россия

зарплата

госдума

бизнес

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию сотрудникам за задержку зарплаты. Соответствующее поправки в Трудовой кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект устанавливает минимальный размер компенсации - половина процента за каждый день задержки", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Компенсацию за задержку заработной платы выплачивает работодатель. Сейчас ее минимальный размер составляет 1/150 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Законопроектом предлагается повысить компенсацию до 0,5% в день. Также предлагается упростить взыскание долга через трудовую инспекцию. Сейчас инспекция может выдать предписание компании о выплате зарплаты, но, чтобы взыскать компенсацию, работнику нужно обращаться в суд. "Наш законопроект наделяет инспекторов труда правом не только указывать на необходимость выплаты компенсации, но и самостоятельно взыскивать эти деньги без суда. То есть, трудовая инспекция вынесет нужное решение, а приставы обеспечат его исполнение", - сказал Миронов РИА Новости.

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общество , россия, зарплата, госдума, бизнес