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Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень - 10.11.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей в 17 регионах РФ, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:48+0300
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общество
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей в 17 регионах РФ, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно. Выше 150 тысяч рублей получали еще трех регионах - Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи рублей).
Более 103 тысяч рублей средние зарплаты были зафиксированы еще в 12 регионах. В том числе жители Сахалина в среднем получали 148,4 тысячи рублей, Якутии - 130,5 тысячи, Подмосковья - 126,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 119,2 тысячи и Татарстана - 103,6 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России зарплаты в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
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россия, общество , чукотка, магаданская область, москва
РОССИЯ, Общество , Чукотка, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей в 17 регионах РФ, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно. Выше 150 тысяч рублей получали еще трех регионах - Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи рублей).
Более 103 тысяч рублей средние зарплаты были зафиксированы еще в 12 регионах. В том числе жители Сахалина в среднем получали 148,4 тысячи рублей, Якутии - 130,5 тысячи, Подмосковья - 126,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 119,2 тысячи и Татарстана - 103,6 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России зарплаты в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.