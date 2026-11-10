Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/zarplaty-875048333.html
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень - 10.11.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей в 17 регионах РФ, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:48+0300
2026-11-10T00:48+0300
россия
общество
чукотка
магаданская область
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048333.jpg?1794260924
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей в 17 регионах РФ, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Самые высокие зарплаты были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно. Выше 150 тысяч рублей получали еще трех регионах - Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи рублей). Более 103 тысяч рублей средние зарплаты были зафиксированы еще в 12 регионах. В том числе жители Сахалина в среднем получали 148,4 тысячи рублей, Якутии - 130,5 тысячи, Подмосковья - 126,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 119,2 тысячи и Татарстана - 103,6 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России зарплаты в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
чукотка
магаданская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , чукотка, магаданская область, москва
РОССИЯ, Общество , Чукотка, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
00:48 10.11.2026
 
Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень

Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей в 17 регионах РФ, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно. Выше 150 тысяч рублей получали еще трех регионах - Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи рублей).
Более 103 тысяч рублей средние зарплаты были зафиксированы еще в 12 регионах. В том числе жители Сахалина в среднем получали 148,4 тысячи рублей, Якутии - 130,5 тысячи, Подмосковья - 126,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 119,2 тысячи и Татарстана - 103,6 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России зарплаты в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
 
РОССИЯОбществоЧукоткаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала