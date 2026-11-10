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Северный завоз в отдаленные поселки Камчатки выполнили на 100%

Северный завоз в отдаленные поселки Камчатки выполнили на 100% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Северный завоз в отдаленные поселки Камчатки выполнили на 100%

Северные поселки Камчатского края получили весь запланированный объем топлива, продовольствия, лекарств и непродовольственных товаров первой необходимости -... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:52+0300

2026-11-10T10:52+0300

2026-11-10T10:52+0300

камчатский край

россия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя – ПРАЙМ. Северные поселки Камчатского края получили весь запланированный объем топлива, продовольствия, лекарств и непродовольственных товаров первой необходимости - северный завоз выполнен на 100%, сообщили в правительстве региона. "Северный завоз для всех северных поселков на сегодняшний день выполнен на 100 процентов. Весь объем, который мы планировали завезти, - топливо, лекарственные препараты, продовольствие и непродовольственные товары первой необходимости - полностью доставлен. Морская навигация завершена, и поставки морем в эти населенные пункты прекращены до весны следующего года", - цитирует пресс-служба председателя правительства Камчатского края Юлию Морозову. По ее словам, сейчас продолжается доставка дизельного топлива в Петропавловск-Камчатский для нужд агломерации. В северные поселки весь запланированный объем грузов уже завезен. Рисков необеспечения территорий северного завоза топливом нет - как и рисков срыва отопительного периода. Благодаря работе губернатора Владимира Солодова и краевого правительства в систему северного завоза включена вся территория полуострова, что позволяет учитывать потребности и отдаленных поселков, и краевого центра.

камчатский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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камчатский край, россия