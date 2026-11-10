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Wildberries & Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги"
Wildberries & Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Wildberries & Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги"
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "wb книги", свидетельствуют данные государственного реестра. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:39+0300
2026-11-10T15:39+0300
2026-11-10T15:42+0300
бизнес
роспатент
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875076470.jpg?1794314570
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "wb книги", свидетельствуют данные государственного реестра. Согласно документам, правообладателем нового бренда выступает ООО "РВБ". Заявку на регистрацию компания подала 20 марта, публикация сведений о принятой заявке состоялась 6 ноября. Исключительное право на знак будет действовать до 20 марта 2036 года. Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Туда вошли электронные книги, аудиокниги, печатные издания, а также продажа через интернет-площадки, услуги электронных библиотек, прокат электронных книг, публикация текстовых материалов. Само изображение представляет собой комбинированный знак: графический элемент маркетплейса с буквами "wb" дополнен словом "книги". В описании указано цветовое сочетание: фуксия, фиолетовый, темно-фиолетовый, светло-розовый, розовый, сиреневый, фиолетово-розовый, голубой, бирюзовый, светло-бирюзовый, белый, черный.
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бизнес, роспатент
Wildberries & Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги"
Wildberries & Russ зарегистрировала товарный знак "wb книги" в Роспатенте
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "wb книги", свидетельствуют данные государственного реестра.
Согласно документам, правообладателем нового бренда выступает ООО "РВБ". Заявку на регистрацию компания подала 20 марта, публикация сведений о принятой заявке состоялась 6 ноября. Исключительное право на знак будет действовать до 20 марта 2036 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Туда вошли электронные книги, аудиокниги, печатные издания, а также продажа через интернет-площадки, услуги электронных библиотек, прокат электронных книг, публикация текстовых материалов.
Само изображение представляет собой комбинированный знак: графический элемент маркетплейса с буквами "wb" дополнен словом "книги". В описании указано цветовое сочетание: фуксия, фиолетовый, темно-фиолетовый, светло-розовый, розовый, сиреневый, фиолетово-розовый, голубой, бирюзовый, светло-бирюзовый, белый, черный.