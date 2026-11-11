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Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада
Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада - 11.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада
Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада, непрерывно проводится очистка взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T06:14+0300
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ИРКУТСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада, непрерывно проводится очистка взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта. "Аэропорт Братск временно закрыт из-за сильного снегопада. Вся необходимая снегоуборочная техника в работе, ведется непрерывная очистка взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ряд рейсов задерживаются. В связи с неблагоприятными метеоусловиями рейс S7-3041, следовавший из Москвы, ушел на запасной аэродром в Иркутске. Ориентировочно он прибудет в Братск около 12.00 (07.00 мск). Рейс из Братска в Иркутск отправится с открытием аэропорта. Пассажирам предоставят все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний. В Братск после морозов до минус 15 градусов и снегопадов пришла оттепель с дождем и температурой воздуха до плюс пяти. Сегодня утром в городе около нуля, идет мокрый снег.
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192
40
192
40
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бизнес, иркутск, москва
Бизнес, Иркутск, МОСКВА
06:14 11.11.2026
 
Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада

Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада

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ИРКУТСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт в Братске временно закрыт из-за сильного снегопада, непрерывно проводится очистка взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Аэропорт Братск временно закрыт из-за сильного снегопада. Вся необходимая снегоуборочная техника в работе, ведется непрерывная очистка взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд рейсов задерживаются. В связи с неблагоприятными метеоусловиями рейс S7-3041, следовавший из Москвы, ушел на запасной аэродром в Иркутске. Ориентировочно он прибудет в Братск около 12.00 (07.00 мск). Рейс из Братска в Иркутск отправится с открытием аэропорта.
Пассажирам предоставят все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.
В Братск после морозов до минус 15 градусов и снегопадов пришла оттепель с дождем и температурой воздуха до плюс пяти. Сегодня утром в городе около нуля, идет мокрый снег.
 
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