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Аэропорт Братска открыт после ограничений из-за снегопада
Аэропорт Братска открыт после ограничений из-за снегопада - 11.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Братска открыт после ограничений из-за снегопада
Аэропорт Братска открыт после ограничений, связанных с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба аэропорта. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:58+0300
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ИРКУТСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Братска открыт после ограничений, связанных с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба аэропорта.
Аэропорт Братск утром в среду был временно закрыт из-за сильного снегопада. Велась расчистка взлетно-посадочной полосы. Из-за непогоды рейс S7-3041, следовавший из Москвы, ушел на запасной аэродром в Иркутске.
"Работа в штатном режиме возобновлена в 12.43 (07.43 мск). Специализированная техника продолжает устранять последствия продолжительного снегопада на перроне и взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что время прибытия рейса из Москвы, ранее ушедшего на запасной аэродром в Иркутске - 14.00 (09.00 мск).
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бизнес, москва, иркутск
Аэропорт Братска открыт после ограничений из-за снегопада
Аэропорт Братска открыт после ограничений, связанных с сильным снегопадом
ИРКУТСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Братска открыт после ограничений, связанных с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба аэропорта.
Аэропорт Братск утром в среду был временно закрыт из-за сильного снегопада. Велась расчистка взлетно-посадочной полосы. Из-за непогоды рейс S7-3041, следовавший из Москвы, ушел на запасной аэродром в Иркутске.
"Работа в штатном режиме возобновлена в 12.43 (07.43 мск). Специализированная техника продолжает устранять последствия продолжительного снегопада на перроне и взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что время прибытия рейса из Москвы, ранее ушедшего на запасной аэродром в Иркутске - 14.00 (09.00 мск).