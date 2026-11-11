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Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений

Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений - 11.11.2026, ПРАЙМ

Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после снятия ограничений, сообщает воздушная гавань. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:20+0300

2026-11-11T10:20+0300

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бизнес

санкт-петербург

аэропорт пулково

росавиация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после снятия ограничений, сообщает воздушная гавань. Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты "Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с установленными требованиями федеральных авиационных правил", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Санкт-Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полетов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов. Пассажирам при необходимости и наличии возможности рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты транспорта. В авиагавани уточнили, что сотрудники аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления регулярного расписания.

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бизнес, санкт-петербург, аэропорт пулково, росавиация