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Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений
Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений - 11.11.2026, ПРАЙМ
Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после снятия ограничений, сообщает воздушная гавань. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:20+0300
2026-11-11T10:20+0300
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бизнес
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аэропорт пулково
росавиация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после снятия ограничений, сообщает воздушная гавань. Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты "Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с установленными требованиями федеральных авиационных правил", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Санкт-Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полетов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов. Пассажирам при необходимости и наличии возможности рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты транспорта. В авиагавани уточнили, что сотрудники аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления регулярного расписания.
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бизнес, санкт-петербург, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, Росавиация
Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений
Аэропорт Пулково работает в штатном режиме после снятия ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после снятия ограничений, сообщает воздушная гавань.
Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты
"Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с установленными требованиями федеральных авиационных правил", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Санкт-Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полетов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов.
Пассажирам при необходимости и наличии возможности рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты транспорта.
В авиагавани уточнили, что сотрудники аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления регулярного расписания.