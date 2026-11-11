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АЭС "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября - 11.11.2026, ПРАЙМ
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АЭС "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября
АЭС "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября - 11.11.2026, ПРАЙМ
АЭС "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября
Первый энергоблок атомной электростанции "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября, а полной мощности он достигнет 14 ноября,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T23:00+0300
2026-11-11T23:00+0300
румыния
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КИШИНЕВ, 11 ноя – ПРАЙМ. Первый энергоблок атомной электростанции "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября, а полной мощности он достигнет 14 ноября, сообщила компания Nuclearelectrica. Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу, 6 ноября, первый реактор АЭС был перезапущен, однако в понедельник, 9 ноября, первый энергоблок атомной электростанции вновь отключили от национальной энергосистемы. "Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" будет подключен к национальной энергосистеме 13 ноября 2026 года с задержкой на один день относительно первоначального графика. Таким образом, он достигнет номинальной мощности 14 ноября 2026 года", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении компании. Компания уточнила, что ремонтные работы на первом энергоблоке ведутся по установленным процедурам и при соблюдении максимальных требований ядерной безопасности, без воздействия на персонал и окружающую среду. Суммарная установленная мощность двух энергоблоков составляет около 1400 мегаватт; в обычном режиме они обеспечивают примерно 20% производства электроэнергии в Румынии. АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
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румыния
РУМЫНИЯ
23:00 11.11.2026
 
АЭС "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября

Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" подключат к национальной энергосистеме 13 ноября

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КИШИНЕВ, 11 ноя – ПРАЙМ. Первый энергоблок атомной электростанции "Чернаводэ" в Румынии подключат к национальной энергосистеме 13 ноября, а полной мощности он достигнет 14 ноября, сообщила компания Nuclearelectrica.
Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу, 6 ноября, первый реактор АЭС был перезапущен, однако в понедельник, 9 ноября, первый энергоблок атомной электростанции вновь отключили от национальной энергосистемы.
"Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" будет подключен к национальной энергосистеме 13 ноября 2026 года с задержкой на один день относительно первоначального графика. Таким образом, он достигнет номинальной мощности 14 ноября 2026 года", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении компании.
Компания уточнила, что ремонтные работы на первом энергоблоке ведутся по установленным процедурам и при соблюдении максимальных требований ядерной безопасности, без воздействия на персонал и окружающую среду.
Суммарная установленная мощность двух энергоблоков составляет около 1400 мегаватт; в обычном режиме они обеспечивают примерно 20% производства электроэнергии в Румынии.
АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
 
РУМЫНИЯ
 
 
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