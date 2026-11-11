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Россия и Афганистан планируют подписать масштабное соглашение - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Россия и Афганистан планируют подписать масштабное соглашение
Россия и Афганистан планируют подписать масштабное соглашение - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Афганистан планируют подписать масштабное соглашение
Россия и Афганистан планируют подписать масштабное межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в ходе визита вице-премьера РФ Алексея | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:39+0300
2026-11-11T08:39+0300
бизнес
афганистан
алексей оверчук
россия
мировая экономика
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Афганистан планируют подписать масштабное межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в ходе визита вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Кабул, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в октябре заявил, что представительная делегация во главе с Оверчуком вскоре посетит Афганистан. "Готовится к подписанию соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Исламского Эмирата Афганистан о торгово-экономическом сотрудничестве. Ожидается, что вице-премьер России Алексей Оверчук (в ходе предстоящего визита - ред.) и заместитель председателя правительства Афганистана Абудл Гани Барадар подпишут соглашение", - сказал Хабибуллин. Он отметил, что соглашение предусматривает сотрудничество в сферах торговли, энергетики, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, а также информационных технологий. "Масштабное соглашение коснется всех сфер экономики, в том числе: логистики, торговли, инвестиций, упрощения деловых виз. Это будет уникальное соглашение", - подчеркнул Хабибуллин.
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бизнес, афганистан, алексей оверчук, россия, мировая экономика
Бизнес, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук, РОССИЯ, Мировая экономика
08:39 11.11.2026
 
Россия и Афганистан планируют подписать масштабное соглашение

Россия и Афганистан планируют подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Афганистан планируют подписать масштабное межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в ходе визита вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Кабул, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в октябре заявил, что представительная делегация во главе с Оверчуком вскоре посетит Афганистан.
"Готовится к подписанию соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Исламского Эмирата Афганистан о торгово-экономическом сотрудничестве. Ожидается, что вице-премьер России Алексей Оверчук (в ходе предстоящего визита - ред.) и заместитель председателя правительства Афганистана Абудл Гани Барадар подпишут соглашение", - сказал Хабибуллин.
Он отметил, что соглашение предусматривает сотрудничество в сферах торговли, энергетики, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, а также информационных технологий.
"Масштабное соглашение коснется всех сфер экономики, в том числе: логистики, торговли, инвестиций, упрощения деловых виз. Это будет уникальное соглашение", - подчеркнул Хабибуллин.
 
БизнесАФГАНИСТАНАлексей ОверчукРОССИЯМировая экономика
 
 
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