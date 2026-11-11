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В Афганистане создадут семь особых экономических зон - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В Афганистане создадут семь особых экономических зон
В Афганистане создадут семь особых экономических зон - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Афганистане создадут семь особых экономических зон
Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар одобрил план по созданию семи особых экономических зон в самых населенных провинциях страны, в том числе в Кабуле,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:07+0300
2026-11-11T16:07+0300
мировая экономика
афганистан
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар одобрил план по созданию семи особых экономических зон в самых населенных провинциях страны, в том числе в Кабуле, Кандагаре и Герате, сообщает афганский новостной портал Ariana news. "В среду план действий по созданию особых экономических зон был одобрен заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Ранее верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал указ, касающийся создания особых экономических зон в семи провинциях - Кабуле, Балхе, Нангархаре, Кандагаре, Герате, Пактии и Кундузе", - отмечается в сообщении. По данным портала, в рамках этого плана министерству промышленности и торговли в сотрудничестве с другими министерствами и государственными учреждениями поручено определить земельные участки, необходимые для функционирования этих зон, установить требуемые виды отраслевой деятельности и услуг, а также создать условия для привлечения инвестиций. По словам Барадара, "создание особых экономических зон направлено на привлечение в промышленность страны новых инвестиций, достижение относительного баланса между экспортом и импортом, а также на расширение производственной деятельности в благоприятной среде". По мнению вице-премьера, это откроет путь к новому этапу экономического развития страны, отмечает Ariana news.
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мировая экономика, афганистан
Мировая экономика, АФГАНИСТАН
16:07 11.11.2026
 
В Афганистане создадут семь особых экономических зон

Вице-премьер Афганистана Барадар одобрил план по созданию семи особых экономических зон

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар одобрил план по созданию семи особых экономических зон в самых населенных провинциях страны, в том числе в Кабуле, Кандагаре и Герате, сообщает афганский новостной портал Ariana news.
"В среду план действий по созданию особых экономических зон был одобрен заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Ранее верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал указ, касающийся создания особых экономических зон в семи провинциях - Кабуле, Балхе, Нангархаре, Кандагаре, Герате, Пактии и Кундузе", - отмечается в сообщении.
По данным портала, в рамках этого плана министерству промышленности и торговли в сотрудничестве с другими министерствами и государственными учреждениями поручено определить земельные участки, необходимые для функционирования этих зон, установить требуемые виды отраслевой деятельности и услуг, а также создать условия для привлечения инвестиций.
По словам Барадара, "создание особых экономических зон направлено на привлечение в промышленность страны новых инвестиций, достижение относительного баланса между экспортом и импортом, а также на расширение производственной деятельности в благоприятной среде". По мнению вице-премьера, это откроет путь к новому этапу экономического развития страны, отмечает Ariana news.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАН
 
 
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