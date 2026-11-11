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Акции CoreWeave дорожают на 16% после выхода финансовой отчетности

Акции CoreWeave дорожают на 16% после выхода финансовой отчетности - 11.11.2026, ПРАЙМ

Акции CoreWeave дорожают на 16% после выхода финансовой отчетности

Акции поставщика облачных вычислений CoreWeave Inc. после закрытия торгов вторника поднимаются в цене на 16% после выхода финансовой отчетности за третий... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:28+0300

2026-11-11T09:28+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Акции поставщика облачных вычислений CoreWeave Inc. после закрытия торгов вторника поднимаются в цене на 16% после выхода финансовой отчетности за третий квартал с показателями лучше ожиданий аналитиков, следует из данных торгов. По состоянию на 9.02 мск акции CoreWeave дорожали на 16,03%, до 56,54 доллара. Во вторник бумаги снизились в цене на 0,51%, до 48,73 доллара. Выручка компании в третьем квартале поднялась в 2,7 раза в годовом выражении, до 3,661 миллиарда долларов, что выше оценки аналитиков в 3,55 миллиарда долларов, которую приводит агентство Рейтер. Квартальный чистый убыток компании вырос в 6,4 раза в годовом выражении, до 709 миллионов долларов. Убыток на акцию составил 1,27 доллара против 0,22 доллара годом ранее, что при этом ниже ожидаемого аналитиками убытка в 1,55 доллара. За первые девять месяцев года выручка CoreWeave составила 8,314 миллиарда долларов, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чистый убыток за первые три квартала вырос втрое в годовом выражении, до 2,075 миллиарда долларов. Убыток на акцию составил 3,8 доллара против 1,81 доллара годом ранее. Компания увеличила прогноз по годовой выручке и теперь ожидает ее в диапазоне 13-13,3 миллиарда долларов. CoreWeave прогнозирует, что капитальные затраты за 2026 год составят 37-39 миллиардов долларов вместо 35-39 миллиардов долларов, ожидавшихся ранее. CoreWeave - технологическая компания, предоставляющая облачные услуги и инфраструктуру для искусственного интеллекта, основана в 2017 году в штате Нью-Джерси, США.

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