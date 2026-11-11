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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,87%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,87% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,87%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,87%, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:15+0300
2026-11-11T19:15+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,87%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,87%, до 2490,01 пункта.
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,87%
Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,87%, до 2490,01 пункта