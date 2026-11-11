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"Аленку" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Аленку" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане
"Аленку" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Аленку" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане
Шоколад "Аленка" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане, рассказала руководитель группы по сертификации дирекции по экспорту ООО... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:47+0300
2026-11-11T18:47+0300
бизнес
россия
китай
марокко
оман
"объединенные кондитеры"
снг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875127871.jpg?1794412061
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Шоколад "Аленка" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане, рассказала руководитель группы по сертификации дирекции по экспорту ООО "Объединенные кондитеры" Алла Белотелкина. "Есть планы открыть "Аленку" в странах экспорта. Планируется открытие сети "Аленка" в Китае. Надеемся на Марокко, Оман к нам приезжал. Говорили о том, что мы можем открыть по франшизе, и открывать "Аленку" в этих странах", – сказала она на съезде Национального союза производителей продукции и услуг "Халяль" в Московской соборной мечети. Как рассказала Белотелкина РИА Новости в кулуарах съезда, российская кондитерская продукция востребована в мире - она поставляется в настоящее время в 50 стран, включая СНГ, Китай, государства Персидского залива. Линейка поставляемой из России за рубеж кондитерской продукции, по ее словам, весьма широкая, это и вафли, и печенье, и конфеты, и шоколад. "Среди шоколада безусловный лидер, конечно, "Аленка",- заметила собеседница агентства. Фабрика "Красный Октябрь" в 2023 году получила первый в России халяльный сертификат "Роскачество - Халяль" на серийное производство шоколада и конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию. Белотелкина в выступлении подчеркнула важность получения продукцией такого статуса в мусульманских странах. Съезд ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль" состоялся в Московской соборной мечети во второй раз в среду. Впервые он прошел в 2025 году. Среди основных целей ассоциации, согласно ее сайту – развитие связей производителей продукции "Халяль" с продавцами и другими субъектами рынка, координация их действий, создание единой информационной системы по состоянию рынка "Халяль", мониторинг потребительского спроса, профессиональная подготовка участников рынка и популяризация халяльной индустрии.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, китай, марокко, оман, "объединенные кондитеры", снг
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МАРОККО, ОМАН, "Объединенные кондитеры", СНГ
18:47 11.11.2026
 
"Аленку" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане

Шоколад "Аленка" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Шоколад "Аленка" могут начать производить по франшизе в Китае, Марокко и Омане, рассказала руководитель группы по сертификации дирекции по экспорту ООО "Объединенные кондитеры" Алла Белотелкина.
"Есть планы открыть "Аленку" в странах экспорта. Планируется открытие сети "Аленка" в Китае. Надеемся на Марокко, Оман к нам приезжал. Говорили о том, что мы можем открыть по франшизе, и открывать "Аленку" в этих странах", – сказала она на съезде Национального союза производителей продукции и услуг "Халяль" в Московской соборной мечети.
Как рассказала Белотелкина РИА Новости в кулуарах съезда, российская кондитерская продукция востребована в мире - она поставляется в настоящее время в 50 стран, включая СНГ, Китай, государства Персидского залива.
Линейка поставляемой из России за рубеж кондитерской продукции, по ее словам, весьма широкая, это и вафли, и печенье, и конфеты, и шоколад. "Среди шоколада безусловный лидер, конечно, "Аленка",- заметила собеседница агентства.
Фабрика "Красный Октябрь" в 2023 году получила первый в России халяльный сертификат "Роскачество - Халяль" на серийное производство шоколада и конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию. Белотелкина в выступлении подчеркнула важность получения продукцией такого статуса в мусульманских странах.
Съезд ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль" состоялся в Московской соборной мечети во второй раз в среду. Впервые он прошел в 2025 году. Среди основных целей ассоциации, согласно ее сайту – развитие связей производителей продукции "Халяль" с продавцами и другими субъектами рынка, координация их действий, создание единой информационной системы по состоянию рынка "Халяль", мониторинг потребительского спроса, профессиональная подготовка участников рынка и популяризация халяльной индустрии.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙМАРОККООМАН"Объединенные кондитеры"СНГ
 
 
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