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Минприроды рассказало о редких алмазах, которые находят в России

Минприроды рассказало о редких алмазах, которые находят в России - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассказало о редких алмазах, которые находят в России

Голубой алмаз, обнаруженный недавно компанией "Алроса", остается уникальной находкой, чаще в России находят розовые и желтые алмазы, из которых гранят такие... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:29+0300

2026-11-11T10:29+0300

2026-11-11T10:31+0300

общество

якутия

архангельская область

минприроды

алроса

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Голубой алмаз, обнаруженный недавно компанией "Алроса", остается уникальной находкой, чаще в России находят розовые и желтые алмазы, из которых гранят такие изделия, как один из крупнейших в мире розовых бриллиантов "Призрак розы", рассказали РИА Новости в Минприроды. В министерстве отметили, что точная доля цветных алмазов среди общей добычи неизвестна, однако на некоторых месторождениях они встречаются чаще и составляют от 0,3 до 2% от общей доли добываемых алмазов. "К таким месторождениям относятся, прежде всего, россыпь Эбелях (Республика Саха (Якутия)), где чаще всего находят розовые и желтые алмазы. В 2017 году здесь добыли розовый алмаз высокой чистоты весом 27,85 карата. Из него впоследствии был огранен бриллиант "Призрак розы" весом 14,83 карата - один из крупнейших розовых бриллиантов в мире", - рассказали в Минприроды. В 2020 году на этом же месторождении нашли крупный желто-коричневый алмаз весом 236 каратов - самый большой цветной алмаз, когда-либо добытый в России, добавили в министерстве. Единичные находки розовых алмазов также известны в пределах Накынского кимберлитового поля (где был найден и голубой алмаз), а ярко-желтых и лимонных - на Верхне-Мунском месторождении, их доля здесь составляет 1-2%. Оба месторождения находятся также в Якутии. "На месторождении имени В. Гриба встречаются алмазы розоватого, зеленоватого и желтоватого оттенков, на месторождение имени М. В. Ломоносова - 0,3% добываемых алмазов имеют фантазийный цвет: розовые и розово-фиолетовые, зеленые, желтые и коричневые, серые и дымчато-коричневые", - поделились также в министерстве. Эти месторождения находятся в Архангельской области. Кристаллы цветных алмазов ювелирного качества в стоимостном выражении ценятся существенно дороже обычных бесцветных алмазов, при этом оценка их запасов не представляется возможной, так как их находки единичны и носят случайный характер, объяснили в Минприроды. По оценкам Геммологического института Америки (GIA), из 10 тысяч добытых алмазов цветным оказывается лишь один. Поэтому цветные алмазы ювелирного качества высоко ценятся, заключили в министерстве.

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архангельская область

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общество , якутия, архангельская область, минприроды, алроса