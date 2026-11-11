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Голубые алмазы используются при изготовлении уникальных бриллиантов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Голубые алмазы используются при изготовлении уникальных бриллиантов
Голубые алмазы используются при изготовлении уникальных бриллиантов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Голубые алмазы используются при изготовлении уникальных бриллиантов
Голубые алмазы, один из которых недавно впервые был найден в России, используются при изготовлении уникальных бриллиантов, таких как "Голубая луна Жозефины" и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:14+0300
2026-11-11T10:14+0300
россия
промышленность
юар
индия
бразилия
минприроды
алроса
sotheby's
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Голубые алмазы, один из которых недавно впервые был найден в России, используются при изготовлении уникальных бриллиантов, таких как "Голубая луна Жозефины" и De Beers Blue, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ. "Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщала компания. "В мире известны несколько месторождений, на которых встречаются алмазы голубого цвета ювелирного качества. Одно из самых известных и значимых месторождений, которое регулярно поставляет высококачественные голубые алмазы типа IIb, - рудник Кулинан (Премьер) (ЮАР)", - рассказали в министерстве. Там отметили, что на этом месторождении были найдены такие знаменитые камни, как "Исключительный" весом 122,52 карата, а также кристаллы, из которых изготовлены бриллианты "Голубая луна Жозефины" и De Beers Blue. "Голубые алмазы иногда встречаются на рудниках месторождения Голконды (Индия). Считается, что именно здесь был добыт знаменитый алмаз Хоупа (45,52 карата). Редкие голубые разновидности встречаются на месторождении Летсенг (Лесото). Отдельные голубые алмазы были обнаружены в Бразилии, Ботсване, Канаде и Австралии (Аргайл)", - добавили в Минприроды. "Голубая луна Жозефины" — бриллиант массой 12 каратов. Изготовлен из алмаза массой 29,6 карата, найденного в январе 2015 года. В конце того же года он был продан Sotheby's и стал самым дорогим в истории реализованным бриллиантом на аукционах - 48,4 миллиона долларов. De Beers Blue - бриллиант еще большей массы, в 15,1 карата.
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россия, промышленность, юар, индия, бразилия, минприроды, алроса, sotheby's
РОССИЯ, Промышленность, ЮАР, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, Минприроды, Алроса, Sotheby's
10:14 11.11.2026
 
Голубые алмазы используются при изготовлении уникальных бриллиантов

Минприроды: голубые алмазы используются при изготовлении уникальных бриллиантов

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Голубые алмазы, один из которых недавно впервые был найден в России, используются при изготовлении уникальных бриллиантов, таких как "Голубая луна Жозефины" и De Beers Blue, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.
"Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщала компания.
"В мире известны несколько месторождений, на которых встречаются алмазы голубого цвета ювелирного качества. Одно из самых известных и значимых месторождений, которое регулярно поставляет высококачественные голубые алмазы типа IIb, - рудник Кулинан (Премьер) (ЮАР)", - рассказали в министерстве.
Там отметили, что на этом месторождении были найдены такие знаменитые камни, как "Исключительный" весом 122,52 карата, а также кристаллы, из которых изготовлены бриллианты "Голубая луна Жозефины" и De Beers Blue.
"Голубые алмазы иногда встречаются на рудниках месторождения Голконды (Индия). Считается, что именно здесь был добыт знаменитый алмаз Хоупа (45,52 карата). Редкие голубые разновидности встречаются на месторождении Летсенг (Лесото). Отдельные голубые алмазы были обнаружены в Бразилии, Ботсване, Канаде и Австралии (Аргайл)", - добавили в Минприроды.
"Голубая луна Жозефины" — бриллиант массой 12 каратов. Изготовлен из алмаза массой 29,6 карата, найденного в январе 2015 года. В конце того же года он был продан Sotheby's и стал самым дорогим в истории реализованным бриллиантом на аукционах - 48,4 миллиона долларов. De Beers Blue - бриллиант еще большей массы, в 15,1 карата.
 
РОССИЯПромышленностьЮАРИНДИЯБРАЗИЛИЯМинприродыАлросаSotheby's
 
 
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