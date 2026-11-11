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Минприроды не исключило находок новых голубых алмазов в Якутии - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минприроды не исключило находок новых голубых алмазов в Якутии
Минприроды не исключило находок новых голубых алмазов в Якутии - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минприроды не исключило находок новых голубых алмазов в Якутии
Добытый компанией "Алроса" голубой алмаз ювелирного качества - уникальная находка, но не исключено, что в дальнейшем на том же месторождении будут обнаружены и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:52+0300
2026-11-11T10:06+0300
россия
промышленность
общество
якутия
минприроды
алроса
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Добытый компанией "Алроса" голубой алмаз ювелирного качества - уникальная находка, но не исключено, что в дальнейшем на том же месторождении будут обнаружены и другие камни этого цвета, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ. "Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщала компания. Находка произошла на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. "Отработка трубок Накынского поля была начата в 2001 году. Ежегодная добыча на месторождении составляет 7-10 миллионов каратов, а голубой алмаз был найден впервые. Безусловно, не исключено, что и в дальнейшем здесь обнаружат еще голубые алмазы", - рассказали в Минприроды. "На месторождениях алмазов РФ иногда встречаются алмазы желтого и розового цвета, находка алмаза голубого цвета – минералогическая редкость. Это единичная находка, можно сказать, является уникальной и случайной", - добавили в Минприроды. Там отметили, что помимо Накынского поля в России раньше встречались алмазы цвета морской волны на кимберлитовой трубке "XXIII съезд КПСС" в Якутии. Иногда алмазы с голубым оттенком встречались и на Урале при разработке россыпных месторождений. В министерстве добавили, что в целом балансовые запасы алмазов в стране на данный момент составляют чуть более 1 миллиарда каратов.
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россия, промышленность, общество , якутия, минприроды, алроса
РОССИЯ, Промышленность, Общество , ЯКУТИЯ, Минприроды, Алроса
09:52 11.11.2026 (обновлено: 10:06 11.11.2026)
 
Минприроды не исключило находок новых голубых алмазов в Якутии

Минприроды не исключило находок новых голубых алмазов на том же месторождении в Якутии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Добытый компанией "Алроса" голубой алмаз ювелирного качества - уникальная находка, но не исключено, что в дальнейшем на том же месторождении будут обнаружены и другие камни этого цвета, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.
"Алроса" впервые в России добыла редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сейчас специалисты ограняют его, после чего в конце ноября представят готовый бриллиант, сообщала компания. Находка произошла на Накынском кимберлитовом поле в Якутии.
"Отработка трубок Накынского поля была начата в 2001 году. Ежегодная добыча на месторождении составляет 7-10 миллионов каратов, а голубой алмаз был найден впервые. Безусловно, не исключено, что и в дальнейшем здесь обнаружат еще голубые алмазы", - рассказали в Минприроды.
"На месторождениях алмазов РФ иногда встречаются алмазы желтого и розового цвета, находка алмаза голубого цвета – минералогическая редкость. Это единичная находка, можно сказать, является уникальной и случайной", - добавили в Минприроды.
Там отметили, что помимо Накынского поля в России раньше встречались алмазы цвета морской волны на кимберлитовой трубке "XXIII съезд КПСС" в Якутии. Иногда алмазы с голубым оттенком встречались и на Урале при разработке россыпных месторождений.
В министерстве добавили, что в целом балансовые запасы алмазов в стране на данный момент составляют чуть более 1 миллиарда каратов.
 
РОССИЯПромышленностьОбществоЯКУТИЯМинприродыАлроса
 
 
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