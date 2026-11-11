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"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант

"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант

"Алроса" впервые представила в Санкт-Петербурге редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей, сообщила РИА Новости компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T23:27+0300

2026-11-11T23:27+0300

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бизнес

промышленность

санкт-петербург

якутия

алроса

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" впервые представила в Санкт-Петербурге редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей, сообщила РИА Новости компания. "Алроса" в Санкт-Петербурге представила редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей", - сообщила "Алроса". Как уточняется, бриллиант был представлен впервые в рамках традиционных предновогодних показов Alrosa Diamond Exclusive в гостинице "Астория" в Санкт-Петербурге. Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла специалисты оценили в 350 миллионов лет. Его вес составляет 3,07 карата, он имеет форму огранки "груша" с чистотой VS2. Камни этой категории имеют высокую прозрачность и очень мелкие включения. Оценочная стоимость бриллианта, как подчеркивают в компании, составляет 1,535 миллиона долларов, или 127,5 миллиона рублей. "Особую ценность ему придает фантазийный розовый цвет Fancy Purplish Pink. Бриллианты этой цветовой группы исключительно редки, особенно после закрытия австралийcкого рудника Argyle в 2020 году, где добывалось 90% розовых бриллиантов разных оттенков", - пояснили в "Алросе". По данным Fancy Color Research Foundation, которая приводит компания, мировые цены на розовые бриллианты за последние 20 лет выросли почти на 400%. В настоящее время коллекция Alrosa Diamond Exclusive насчитывает 300 редких драгоценных камней инвестиционного качества, включая бриллианты фантазийных цветов. Все они добываются в России, включаются в специальный каталог после огранки и представляются на закрытых показах.

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бизнес, промышленность, санкт-петербург, якутия, алроса