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"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант
"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант
"Алроса" впервые представила в Санкт-Петербурге редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей, сообщила РИА Новости компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T23:27+0300
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алроса
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" впервые представила в Санкт-Петербурге редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей, сообщила РИА Новости компания.
"Алроса" в Санкт-Петербурге представила редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей", - сообщила "Алроса".
Как уточняется, бриллиант был представлен впервые в рамках традиционных предновогодних показов Alrosa Diamond Exclusive в гостинице "Астория" в Санкт-Петербурге.
Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла специалисты оценили в 350 миллионов лет. Его вес составляет 3,07 карата, он имеет форму огранки "груша" с чистотой VS2. Камни этой категории имеют высокую прозрачность и очень мелкие включения.
Оценочная стоимость бриллианта, как подчеркивают в компании, составляет 1,535 миллиона долларов, или 127,5 миллиона рублей.
"Особую ценность ему придает фантазийный розовый цвет Fancy Purplish Pink. Бриллианты этой цветовой группы исключительно редки, особенно после закрытия австралийcкого рудника Argyle в 2020 году, где добывалось 90% розовых бриллиантов разных оттенков", - пояснили в "Алросе".
По данным Fancy Color Research Foundation, которая приводит компания, мировые цены на розовые бриллианты за последние 20 лет выросли почти на 400%.
В настоящее время коллекция Alrosa Diamond Exclusive насчитывает 300 редких драгоценных камней инвестиционного качества, включая бриллианты фантазийных цветов. Все они добываются в России, включаются в специальный каталог после огранки и представляются на закрытых показах.
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бизнес, промышленность, санкт-петербург, якутия, алроса
Бизнес, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯКУТИЯ, Алроса
"Алроса" впервые представила в Петербурге редкий розовый бриллиант
"Алроса" впервые представила редкий розовый бриллиант стоимостью 127 миллионов рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" впервые представила в Санкт-Петербурге редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей, сообщила РИА Новости компания.
"Алроса" в Санкт-Петербурге представила редкий розовый бриллиант стоимостью более 127 миллионов рублей", - сообщила "Алроса".
Как уточняется, бриллиант был представлен впервые в рамках традиционных предновогодних показов Alrosa Diamond Exclusive в гостинице "Астория" в Санкт-Петербурге.
Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла специалисты оценили в 350 миллионов лет. Его вес составляет 3,07 карата, он имеет форму огранки "груша" с чистотой VS2. Камни этой категории имеют высокую прозрачность и очень мелкие включения.
Оценочная стоимость бриллианта, как подчеркивают в компании, составляет 1,535 миллиона долларов, или 127,5 миллиона рублей.
"Особую ценность ему придает фантазийный розовый цвет Fancy Purplish Pink. Бриллианты этой цветовой группы исключительно редки, особенно после закрытия австралийcкого рудника Argyle в 2020 году, где добывалось 90% розовых бриллиантов разных оттенков", - пояснили в "Алросе".
По данным Fancy Color Research Foundation, которая приводит компания, мировые цены на розовые бриллианты за последние 20 лет выросли почти на 400%.
В настоящее время коллекция Alrosa Diamond Exclusive насчитывает 300 редких драгоценных камней инвестиционного качества, включая бриллианты фантазийных цветов. Все они добываются в России, включаются в специальный каталог после огранки и представляются на закрытых показах.