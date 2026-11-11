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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября - 11.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября
Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня сентября в 3,3%, полагают аналитики, опрошенные... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:15+0300
2026-11-11T08:15+0300
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мировая экономика
германия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня сентября в 3,3%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз в среду, 11 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% по итогам сентября, оставшись на уровне августа и июля.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября
Trading Economics: годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня сентября в 3,3%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз в среду, 11 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% по итогам сентября, оставшись на уровне августа и июля.