https://1prime.ru/20261111/analitiki-875094936.html

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября - 11.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам октября

Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня сентября в 3,3%, полагают аналитики, опрошенные... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T08:15+0300

2026-11-11T08:15+0300

2026-11-11T08:15+0300

мировая экономика

германия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875094936.jpg?1794374148

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня сентября в 3,3%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз в среду, 11 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее. Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% по итогам сентября, оставшись на уровне августа и июля.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия