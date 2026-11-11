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Аренда однушек в крупных городах России подешевела на 2%

Аренда однушек в крупных городах России подешевела на 2% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Аренда однушек в крупных городах России подешевела на 2%

Аренда однокомнатных квартир в крупных городах России подешевела в октябре в среднем на 2,1% – до 26,8 тысячи рублей в месяц, подсчитали аналитики "Мира... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:01+0300

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недвижимость

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квартиры

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Аренда однокомнатных квартир в крупных городах России подешевела в октябре в среднем на 2,1% – до 26,8 тысячи рублей в месяц, подсчитали аналитики "Мира квартир". Из 70 городов, включенных в выборку, только в семи аренда однушек подорожала в прошлом месяце: в Грозном (+1,7%), Магнитогорске (+1,1%), Чебоксарах (+0,8%), Нижнем Тагиле (+0,7%), Ставрополе (+0,7%), Оренбурге (+0,7%) и Вологде (+0,7%). В остальных городах ставки аренды снизились. Особенно заметно в Сочи (–13,4%), Севастополе (–8,9%), Владивостоке (–5,3%), Брянске (–5,3%) и Ижевске (–5,2%), указывается в сообщении компании. "В Москве аренда квартир этого типа подешевела на 1,1% и теперь стоит 56,4 тысячи рублей в месяц, в Московской области – на 0,7%, до 39,2 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – на 3%, до 38,3 тысячи рублей в месяц", – говорится в нем. По данным "Мира квартир", аренда двухкомнатных квартир в крупных российских городах в среднем подешевела в октябре на 1,7% – до 33,8 тысячи рублей в месяц. Стоимость месячной аренды трехкомнатных квартир также снизилась на 1,7% – до 42,5 тысячи рублей.

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недвижимость, бизнес, россия, квартиры