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Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации - 11.11.2026, ПРАЙМ
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:40+0300
2026-11-11T09:40+0300
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal), производящий стальной прокат для вооружения и военной техники для ВСУ, приступил к процессу консервации производства, сообщает украинское издание "Страна.ua". Планы по консервации комбинат анонсировал в октябре. Тогда начался процесс перевода предприятия в режим холодной остановки, предусматривающий подготовку к безопасной остановке производства. "АрселорМиттал Кривой Рог" начинает процесс консервации производства, которое было остановлено... Предприятие переводится в режим холодной остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание со ссылкой на руководство предприятия также отмечает, что на данный момент безопасная работа предприятия невозможна. Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо ранее отмечал, что "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он также уверял, что компания Украину не покидает.
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Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации
"Страна.ua": "АрселорМиттал Кривой Рог" приступил к консервации производства
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal), производящий стальной прокат для вооружения и военной техники для ВСУ, приступил к процессу консервации производства, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Планы по консервации комбинат анонсировал в октябре. Тогда начался процесс перевода предприятия в режим холодной остановки, предусматривающий подготовку к безопасной остановке производства.
"АрселорМиттал Кривой Рог" начинает процесс консервации производства, которое было остановлено... Предприятие переводится в режим холодной остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание со ссылкой на руководство предприятия также отмечает, что на данный момент безопасная работа предприятия невозможна.
Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо ранее отмечал, что "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он также уверял, что компания Украину не покидает.