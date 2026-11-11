Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/arselormittal-875097608.html
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации - 11.11.2026, ПРАЙМ
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:40+0300
2026-11-11T09:47+0300
промышленность
украина
arcelormittal
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875097608.jpg?1794379648
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal), производящий стальной прокат для вооружения и военной техники для ВСУ, приступил к процессу консервации производства, сообщает украинское издание "Страна.ua". Планы по консервации комбинат анонсировал в октябре. Тогда начался процесс перевода предприятия в режим холодной остановки, предусматривающий подготовку к безопасной остановке производства. "АрселорМиттал Кривой Рог" начинает процесс консервации производства, которое было остановлено... Предприятие переводится в режим холодной остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание со ссылкой на руководство предприятия также отмечает, что на данный момент безопасная работа предприятия невозможна. Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо ранее отмечал, что "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он также уверял, что компания Украину не покидает.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, украина, arcelormittal, всу
Промышленность, УКРАИНА, ArcelorMittal, ВСУ
09:40 11.11.2026 (обновлено: 09:47 11.11.2026)
 
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины приступил к консервации

"Страна.ua": "АрселорМиттал Кривой Рог" приступил к консервации производства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal), производящий стальной прокат для вооружения и военной техники для ВСУ, приступил к процессу консервации производства, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Планы по консервации комбинат анонсировал в октябре. Тогда начался процесс перевода предприятия в режим холодной остановки, предусматривающий подготовку к безопасной остановке производства.
"АрселорМиттал Кривой Рог" начинает процесс консервации производства, которое было остановлено... Предприятие переводится в режим холодной остановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание со ссылкой на руководство предприятия также отмечает, что на данный момент безопасная работа предприятия невозможна.
Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо ранее отмечал, что "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он также уверял, что компания Украину не покидает.
 
ПромышленностьУКРАИНАArcelorMittalВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала