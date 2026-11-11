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Переплата по автокредитам сократилась на 200 тысяч рублей

Переплата по автокредитам сократилась на 200 тысяч рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Переплата по автокредитам сократилась на 200 тысяч рублей

За десять месяцев 2026 года кредитные ставки на автомобили с пробегом заметно снизились. Если в начале года они находились в диапазоне 23–24% годовых, то к... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T02:02+0300

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. За десять месяцев 2026 года кредитные ставки на автомобили с пробегом заметно снизились. Если в начале года они находились в диапазоне 23–24% годовых, то к сентябрю–октябрю опустились до 21–22%, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков. Трансформация связана, с одной стороны, с общей денежно-кредитной политикой, а с другой – с ростом конкуренции банков за заемщиков."В августе 2026 года средняя ставка по таким кредитам составила 20,7% годовых, тогда как годом ранее она превышала 25,9%. К октябрю были зафиксированы еще более низкие значения — вплоть до 19% годовых. Речь идет о льготных программах автопроизводителей и партнерских финансовых организаций автодилеров", - говорит Мольков.При этом эксперт подчеркивает: кредитная ставка остается не привязанной к марке автомобиля. Условия финансирования зависят от банка, кредитной истории заемщика, первоначального взноса и срока кредита. Поэтому для популярных моделей процентные ставки будут примерно одинаковыми при прочих равных параметрах.Банки также предлагают программы с более низкими ставками за счет включения в кредит дополнительных услуг, например, страхования жизни. Такие кредиты с начала года подешевели в среднем на 2%.Также сократился и перерасход средств по кредитам на авто с пробегом. Для наглядного сравнения можно взять кредит в 1,5 миллиона рублей на 5 лет. В этом ценовом диапазоне можно приобрести Solaris HS, Changan CS35 Plus, GAC GS3, OMODA C5 и другие модели. В 2025 году при средней ставке около 26% годовых переплата составляла бы примерно 1,15 миллиона рублей. В 2026 году при ставке 21–22% годовых она снижается почти до 950 тысяч рублей.Таким образом, экономия для заемщика составляет порядка 200 тысяч рублей, или около 17% от выплачиваемых сверх займа средств. Для автомобилей с пробегом, таких как GAC GS4, Hongqi HS3, Mazda SX-5, EXEED VX и ряда других абсолютная разница в переплате будет еще более ощутимой. При кредите 2 миллиона рублей на 5 лет в 2025 году долговая нагрузка превышала 1,5 миллиона, а в 2026 году – около 1,25–1,3 миллиона рублей.Снижение ставок и долговой нагрузки делает покупку автомобилей с пробегом более доступной. Однако заемщикам стоит внимательно ознакомиться с условиями договора, который может содержать обязательные страховки и комиссии. Включение дополнительных финансовых продуктов в тело кредита увеличивает его реальную стоимость, заключает Дмитрий Мольков.

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