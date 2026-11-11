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Российский авторынок в октябре поднялся на четвертую строчку в Европе

Российский авторынок в октябре поднялся на четвертую строчку в Европе - 11.11.2026, ПРАЙМ

Российский авторынок в октябре поднялся на четвертую строчку в Европе

Российский авторынок, занимавший в сентябре пятое место среди стран Европы, в октябре поднялся на четвертую строчку в этом рейтинге, обойдя результат Италии,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:22+0300

2026-11-11T14:22+0300

2026-11-11T14:22+0300

бизнес

россия

европа

италия

германия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский авторынок, занимавший в сентябре пятое место среди стран Европы, в октябре поднялся на четвертую строчку в этом рейтинге, обойдя результат Италии, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData. "Авторынок России, который в сентябре был пятым в Европе, в октябре поднялся на четвертую строчку в этом рейтинге", - говорится в сообщении. Лидером по числу проданных автомобилей в Европе стала Германия, где было реализовано 254 492 машины – на 1,7% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. На второе место среди крупнейших европейских авторынков опустилась Великобритания с показателем 152 730 единиц (+5,4% к октябрю 2025 года). Третью строчку сохранила Франция, где в октябре зафиксировали 149 341 проданный автомобиль (+7%). Согласно данным "Автостата", в России за второй месяц осени было реализовано 132 894 новых легковых автомобиля (-19,8%). Этот показатель превзошел результат Италии, дилеры которой в октябре реализовали 131 921 машину (+4,8%). Шестое место при этом традиционно заняла Испания, у которой октябрьские продажи автомобилей составили 98 487 экземпляров (+1,8%).

европа

италия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, европа, италия, германия