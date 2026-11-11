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Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:56+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа"."Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена", - сообщили в "АвтоВАЗе" в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах старта продаж с 1 декабря."АвтоВАЗ" в сентябре 2026 года запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти.Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
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бизнес, автоваз, lada niva legend
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года
АвтоВАЗ: продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа".
"Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена", - сообщили в "АвтоВАЗе
" в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах старта продаж с 1 декабря.
"АвтоВАЗ" в сентябре 2026 года запустил серийное производство нового кроссовера Lada
Azimut на заводе в Тольятти
.
Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.