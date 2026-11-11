https://1prime.ru/20261111/avtovaz-875122955.html

Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года

Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ

Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года

Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:56+0300

2026-11-11T16:56+0300

2026-11-11T16:57+0300

бизнес

автоваз

lada niva legend

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/11/865637794_0:206:1081:814_1920x0_80_0_0_4cac8a5ece7d52090448a061c39b6935.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа"."Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена", - сообщили в "АвтоВАЗе" в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах старта продаж с 1 декабря."АвтоВАЗ" в сентябре 2026 года запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти.Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada niva legend