Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/avtovaz-875122955.html
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:56+0300
2026-11-11T16:57+0300
бизнес
автоваз
lada niva legend
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/11/865637794_0:206:1081:814_1920x0_80_0_0_4cac8a5ece7d52090448a061c39b6935.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа"."Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена", - сообщили в "АвтоВАЗе" в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах старта продаж с 1 декабря."АвтоВАЗ" в сентябре 2026 года запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти.Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/11/865637794_0:35:1081:845_1920x0_80_0_0_63112d45c46498a090c3c85a68058ec9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, автоваз, lada niva legend
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
16:56 11.11.2026 (обновлено: 16:57 11.11.2026)
 
Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года

АвтоВАЗ: продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года

© Фото : АО "Автоваз"Автомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© Фото : АО "Автоваз"
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, конкретная дата пока не определена, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа".
"Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена", - сообщили в "АвтоВАЗе" в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах старта продаж с 1 декабря.
"АвтоВАЗ" в сентябре 2026 года запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти.
Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
 
БизнесАвтоВАЗLada Niva Legend
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала