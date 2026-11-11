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"Промомед" выиграл суд у Bayer по правам на препарат "Ривароксабан"

"Промомед" выиграл суд у Bayer по правам на препарат "Ривароксабан" - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Промомед" выиграл суд у Bayer по правам на препарат "Ривароксабан"

Компания "Промомед" выиграла суд у химико-фармацевтического концерна Bayer, который пытался оспорить права на препарат "Ривароксабан", сообщили РИА Новости в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T20:28+0300

2026-11-11T20:28+0300

2026-11-11T20:28+0300

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роспатент

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Компания "Промомед" выиграла суд у химико-фармацевтического концерна Bayer, который пытался оспорить права на препарат "Ривароксабан", сообщили РИА Новости в российской компании. В иске, поданном еще в августе 2024 года, Bayer требовал с производителя около 13 миллионов рублей. В августе суд в Москве принял решение в пользу Bayer, которое было обжаловано. В итоге девятый Арбитражный апелляционный суд не согласился с первым решением суда, и решение суда первой инстанции было отменено, а в удовлетворении требований иностранной компании – отказано. Изобретение Bayer касается препарата с действующим веществом "ривароксабан", который необходим для профилактики и лечения тромбозов. Исходный патент немецкого концерна на "Ривароксабан" был полностью аннулирован Роспатентом еще в феврале 2025 года. В результате аннулирования исходного патента Bayer лишился законных свидетельств его исключительных прав. Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый назвал постановление, принятое Девятым арбитражным апелляционным судом, восстановлением законности. "Полный текст судебного акта пока не изготовлен, однако, вероятно, суд второй инстанции согласился с доводами нашей апелляционной жалобы о том, что результаты таких споров должны определяться буквой применимого законодательства, и никак иначе. Действовать строго в рамках правового поля - категорический принцип и одна из основ стратегии работы и интенсивного развития ГК "Промомед", - сказал он. Российская компания ранее заявляла, что по букве законодательства, если изобретение использовано до выдачи охраняющего его правильного патента, то такое использование нельзя считать нарушением.

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