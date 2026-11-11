https://1prime.ru/20261111/beget-875129972.html
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки - 11.11.2026, ПРАЙМ
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки
Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:42+0300
2026-11-11T19:42+0300
2026-11-11T19:42+0300
технологии
бизнес
россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания.
На прошлой неделе компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
"Продолжаем активно восстанавливать оставшиеся сайты виртуального хостинга. На текущий момент восстановлена работа более 50 000 сайтов, для них также выпущены SSL-сертификаты", - сказала компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент компания выполнила половину работ по восстановлению из резервных копий.
"В срок до трех дней планируем завершить основную часть работ по восстановлению виртуального хостинга. Это ориентировочные сроки, которые могут корректироваться в зависимости от того, как будут идти работы", - заключили в компании.
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки
Хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания.
На прошлой неделе компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
"Продолжаем активно восстанавливать оставшиеся сайты виртуального хостинга. На текущий момент восстановлена работа более 50 000 сайтов, для них также выпущены SSL-сертификаты", - сказала компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент компания выполнила половину работ по восстановлению из резервных копий.
"В срок до трех дней планируем завершить основную часть работ по восстановлению виртуального хостинга. Это ориентировочные сроки, которые могут корректироваться в зависимости от того, как будут идти работы", - заключили в компании.