Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/beget-875129972.html
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки - 11.11.2026, ПРАЙМ
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки
Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:42+0300
2026-11-11T19:42+0300
технологии
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129972.jpg?1794415357
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания. На прошлой неделе компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. "Продолжаем активно восстанавливать оставшиеся сайты виртуального хостинга. На текущий момент восстановлена работа более 50 000 сайтов, для них также выпущены SSL-сертификаты", - сказала компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что на данный момент компания выполнила половину работ по восстановлению из резервных копий. "В срок до трех дней планируем завершить основную часть работ по восстановлению виртуального хостинга. Это ориентировочные сроки, которые могут корректироваться в зависимости от того, как будут идти работы", - заключили в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
19:42 11.11.2026
 
Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки

Хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания.
На прошлой неделе компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
"Продолжаем активно восстанавливать оставшиеся сайты виртуального хостинга. На текущий момент восстановлена работа более 50 000 сайтов, для них также выпущены SSL-сертификаты", - сказала компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент компания выполнила половину работ по восстановлению из резервных копий.
"В срок до трех дней планируем завершить основную часть работ по восстановлению виртуального хостинга. Это ориентировочные сроки, которые могут корректироваться в зависимости от того, как будут идти работы", - заключили в компании.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала