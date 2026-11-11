https://1prime.ru/20261111/beget-875129972.html

Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки

Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки - 11.11.2026, ПРАЙМ

Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов после кибератаки

Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:42+0300

2026-11-11T19:42+0300

2026-11-11T19:42+0300

технологии

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129972.jpg?1794415357

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты, рассказала компания. На прошлой неделе компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. "Продолжаем активно восстанавливать оставшиеся сайты виртуального хостинга. На текущий момент восстановлена работа более 50 000 сайтов, для них также выпущены SSL-сертификаты", - сказала компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что на данный момент компания выполнила половину работ по восстановлению из резервных копий. "В срок до трех дней планируем завершить основную часть работ по восстановлению виртуального хостинга. Это ориентировочные сроки, которые могут корректироваться в зависимости от того, как будут идти работы", - заключили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия