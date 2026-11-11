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Северокорейские хакеры отмыли украденное у Binance через мемкоин с Маском
Северокорейские хакеры отмыли украденное у Binance через мемкоин с Маском - 11.11.2026, ПРАЙМ
Северокорейские хакеры отмыли украденное у Binance через мемкоин с Маском
Северокорейские хакеры, подозреваемые в краже активов криптобиржи Binance примерно на 6,3 миллиарда долларов, создали мемкоины с американским бизнесменом Илоном | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:43+0300
2026-11-11T16:43+0300
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Северокорейские хакеры, подозреваемые в краже активов криптобиржи Binance примерно на 6,3 миллиарда долларов, создали мемкоины с американским бизнесменом Илоном Маском для отмывания похищенных средств, говорится в исследовании компании Elliptic, специализирующейся на блокчейн-аналитике.По ее данным, сначала злоумышленники создают новый токен с помощью одного из публичных инструментов запуска на блокчейне. Они объединяют новый токен с реальным активом, таким как токен NEAR или стейблкоин, в пуле ликвидности на децентрализованной бирже (DEX). После этого одна группа кошельков вносит в пул украденные средства и получает взамен мемкоин, а вторая — продает токен обратно в пул и забирает реальный актив."Для стороннего наблюдателя кошельки-получатели выглядят как обычные трейдеры, продавшие токен с прибылью", — поясняет Elliptic.Так, с 5 по 7 ноября хакеры выпустили на блокчейне NEAR как минимум шесть токенов: FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI и SINU. Каждый из них стоил примерно 90 долларов, а их логотипы напоминали обычные мемкоины — обезьяна с розовым бантиком, утка на фоне флага США, лиса и Илон Маск под баннером "Elon 2028 President".По данным Elliptic, никакие другие кошельки, кроме замешанных во взломе, не торговали этими токенами, а каждый новый оплачивался из доходов от предыдущего цикла."Пока суммы невелики — через самодельные мем-токены прошло около 430 тысяч долларов похищенных средств, но техника дешевая в использовании и может пропускать куда большие суммы", — отмечает соучредитель Elliptic Том Робинсон.Взлом Binance произошел в ночь на 30 октября. ФБР возложило ответственность на северокорейскую группировку TraderTraitor, которую также обвиняют в краже 1,5 миллиарда долларов у биржи криптовалют Bybit в 2025 году.
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технологии, сша, binance, финансы, криптовалюта
Технологии, США, Binance, Финансы, криптовалюта
Северокорейские хакеры отмыли украденное у Binance через мемкоин с Маском
Elliptic: северокорейские хакеры отмыли украденные у Binance деньги через мемкоин с Маском
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ.
Северокорейские хакеры, подозреваемые в краже активов криптобиржи Binance примерно на 6,3 миллиарда долларов, создали мемкоины с американским бизнесменом Илоном Маском для отмывания похищенных средств, говорится в исследовании компании Elliptic
, специализирующейся на блокчейн-аналитике.
По ее данным, сначала злоумышленники создают новый токен с помощью одного из публичных инструментов запуска на блокчейне. Они объединяют новый токен с реальным активом, таким как токен NEAR или стейблкоин, в пуле ликвидности на децентрализованной бирже (DEX). После этого одна группа кошельков вносит в пул украденные средства и получает взамен мемкоин, а вторая — продает токен обратно в пул и забирает реальный актив.
"Для стороннего наблюдателя кошельки-получатели выглядят как обычные трейдеры, продавшие токен с прибылью", — поясняет Elliptic.
Так, с 5 по 7 ноября хакеры выпустили на блокчейне NEAR как минимум шесть токенов: FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI и SINU. Каждый из них стоил примерно 90 долларов, а их логотипы напоминали обычные мемкоины — обезьяна с розовым бантиком, утка на фоне флага США, лиса и Илон Маск под баннером "Elon 2028 President".
По данным Elliptic, никакие другие кошельки, кроме замешанных во взломе, не торговали этими токенами, а каждый новый оплачивался из доходов от предыдущего цикла.
"Пока суммы невелики — через самодельные мем-токены прошло около 430 тысяч долларов похищенных средств, но техника дешевая в использовании и может пропускать куда большие суммы", — отмечает соучредитель Elliptic Том Робинсон.
Взлом Binance произошел в ночь на 30 октября. ФБР возложило ответственность на северокорейскую группировку TraderTraitor, которую также обвиняют в краже 1,5 миллиарда долларов у биржи криптовалют Bybit в 2025 году.