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Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей
Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей
Бизнес-коуч Наталия Закхайм осуждена в Москве на 5,5 года за хищение свыше 70 миллионов рублей у клиентов, покупавших ее курсы по инвестированию, сообщает... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:05+0300
2026-11-11T13:05+0300
2026-11-11T13:05+0300
общество
бизнес
москва
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бизнес-коуч Наталия Закхайм осуждена в Москве на 5,5 года за хищение свыше 70 миллионов рублей у клиентов, покупавших ее курсы по инвестированию, сообщает столичная прокуратура. "Наталия Закхайм и ее соучастники осуждены за хищение свыше 70 миллионов рублей под предлогом прохождения курсов по инвестированию... Закхайм назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что вместе с Закхайм судили ее супруга Андрея Краснова, их сына Троя Краснова, подругу семьи Светлану Семинееву, а также бывшую ученицу Гульнару Нугманову. Соучастники приговорены к различным срокам лишения свободы, а одна - к условному сроку. Все они вместе с Закхайм признаны виновными в совершении мошенничеств. Установлено, что бизнес-коуч Закхайм и ее соучастники продавали разработанные на основе общедоступной информации курсы и видеоуроки по инвестиционной деятельности, создавая ложное впечатление о возможности гарантированного получения высокого дохода от инвестирования, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. При этом стоимость одного такого курса доходила до 1 миллиона рублей, а некоторые потерпевшие приобретали и по несколько "продуктов". "Взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию осужденные не выполнили, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению. Всего от их действий пострадали 26 человек, общий ущерб превысил 70 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре.
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общество , бизнес, москва
Общество , Бизнес, МОСКВА
Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей
Суд назначил бизнес-коучу Закхайм 5,5 года колонии за хищение свыше 70 миллионов рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бизнес-коуч Наталия Закхайм осуждена в Москве на 5,5 года за хищение свыше 70 миллионов рублей у клиентов, покупавших ее курсы по инвестированию, сообщает столичная прокуратура.
"Наталия Закхайм и ее соучастники осуждены за хищение свыше 70 миллионов рублей под предлогом прохождения курсов по инвестированию... Закхайм назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что вместе с Закхайм судили ее супруга Андрея Краснова, их сына Троя Краснова, подругу семьи Светлану Семинееву, а также бывшую ученицу Гульнару Нугманову. Соучастники приговорены к различным срокам лишения свободы, а одна - к условному сроку. Все они вместе с Закхайм признаны виновными в совершении мошенничеств.
Установлено, что бизнес-коуч Закхайм и ее соучастники продавали разработанные на основе общедоступной информации курсы и видеоуроки по инвестиционной деятельности, создавая ложное впечатление о возможности гарантированного получения высокого дохода от инвестирования, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. При этом стоимость одного такого курса доходила до 1 миллиона рублей, а некоторые потерпевшие приобретали и по несколько "продуктов".
"Взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию осужденные не выполнили, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению. Всего от их действий пострадали 26 человек, общий ущерб превысил 70 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре.