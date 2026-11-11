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Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей

Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Бизнес-коучу дали срок за мошенничество на 70 миллионов рублей

Бизнес-коуч Наталия Закхайм осуждена в Москве на 5,5 года за хищение свыше 70 миллионов рублей у клиентов, покупавших ее курсы по инвестированию, сообщает... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:05+0300

2026-11-11T13:05+0300

2026-11-11T13:05+0300

общество

бизнес

москва

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бизнес-коуч Наталия Закхайм осуждена в Москве на 5,5 года за хищение свыше 70 миллионов рублей у клиентов, покупавших ее курсы по инвестированию, сообщает столичная прокуратура. "Наталия Закхайм и ее соучастники осуждены за хищение свыше 70 миллионов рублей под предлогом прохождения курсов по инвестированию... Закхайм назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что вместе с Закхайм судили ее супруга Андрея Краснова, их сына Троя Краснова, подругу семьи Светлану Семинееву, а также бывшую ученицу Гульнару Нугманову. Соучастники приговорены к различным срокам лишения свободы, а одна - к условному сроку. Все они вместе с Закхайм признаны виновными в совершении мошенничеств. Установлено, что бизнес-коуч Закхайм и ее соучастники продавали разработанные на основе общедоступной информации курсы и видеоуроки по инвестиционной деятельности, создавая ложное впечатление о возможности гарантированного получения высокого дохода от инвестирования, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. При этом стоимость одного такого курса доходила до 1 миллиона рублей, а некоторые потерпевшие приобретали и по несколько "продуктов". "Взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию осужденные не выполнили, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению. Всего от их действий пострадали 26 человек, общий ущерб превысил 70 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, москва