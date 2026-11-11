https://1prime.ru/20261111/bki-875119215.html

Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов

Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов

Российские банки стали чаще обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) для получения кредитных отчетов, которые позволяют им оценить платежеспособность и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:48+0300

2026-11-11T15:48+0300

2026-11-11T15:51+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские банки стали чаще обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) для получения кредитных отчетов, которые позволяют им оценить платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента, сообщил ЦБ РФ. "Спрос на услуги БКИ со стороны кредиторов вырос. Банки стали чаще запрашивать кредитные отчеты, с помощью которых они оценивают платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента. Число полученных ими отчетов выросло на 18% по сравнению с первым полугодием 2025 года", - говорится в релизе. Отмечается, что микрофинансовые организации в этот период, напротив, меньше обращались к БКИ за кредитными отчетами. Зато они стали больше пользоваться скорингом, уточняет регулятор. "Спрос населения на услуги БКИ за год практически не изменился. Граждан по-прежнему больше всего интересует их индивидуальный рейтинг - на него приходилось более половины запросов в БКИ", - заключает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, бки