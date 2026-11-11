https://1prime.ru/20261111/bki-875119215.html
Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов
Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов
Российские банки стали чаще обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) для получения кредитных отчетов, которые позволяют им оценить платежеспособность и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:48+0300
2026-11-11T15:48+0300
2026-11-11T15:51+0300
банки
финансы
россия
бки
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские банки стали чаще обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) для получения кредитных отчетов, которые позволяют им оценить платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента, сообщил ЦБ РФ. "Спрос на услуги БКИ со стороны кредиторов вырос. Банки стали чаще запрашивать кредитные отчеты, с помощью которых они оценивают платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента. Число полученных ими отчетов выросло на 18% по сравнению с первым полугодием 2025 года", - говорится в релизе. Отмечается, что микрофинансовые организации в этот период, напротив, меньше обращались к БКИ за кредитными отчетами. Зато они стали больше пользоваться скорингом, уточняет регулятор. "Спрос населения на услуги БКИ за год практически не изменился. Граждан по-прежнему больше всего интересует их индивидуальный рейтинг - на него приходилось более половины запросов в БКИ", - заключает ЦБ.
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банки, финансы, россия, бки
Банки, Финансы, РОССИЯ, БКИ
Банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов
Центробанк: банки стали чаще обращаться в БКИ для получения кредитных отчетов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские банки стали чаще обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) для получения кредитных отчетов, которые позволяют им оценить платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента, сообщил ЦБ РФ.
"Спрос на услуги БКИ со стороны кредиторов вырос. Банки стали чаще запрашивать кредитные отчеты, с помощью которых они оценивают платежеспособность и долговую нагрузку потенциального клиента. Число полученных ими отчетов выросло на 18% по сравнению с первым полугодием 2025 года", - говорится в релизе.
Отмечается, что микрофинансовые организации в этот период, напротив, меньше обращались к БКИ за кредитными отчетами. Зато они стали больше пользоваться скорингом, уточняет регулятор.
"Спрос населения на услуги БКИ за год практически не изменился. Граждан по-прежнему больше всего интересует их индивидуальный рейтинг - на него приходилось более половины запросов в БКИ", - заключает ЦБ.