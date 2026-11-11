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Апелляция подтвердила штраф в 14 миллионов рублей блогеру Варламову* - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Апелляция подтвердила штраф в 14 миллионов рублей блогеру Варламову*
Апелляция подтвердила штраф в 14 миллионов рублей блогеру Варламову* - 11.11.2026, ПРАЙМ
Апелляция подтвердила штраф в 14 миллионов рублей блогеру Варламову*
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным решение столичной налоговой инспекции, которая привлекла блогера Илью... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:52+0300
2026-11-11T12:52+0300
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным решение столичной налоговой инспекции, которая привлекла блогера Илью Варламова* к налоговой ответственности в виде штрафа в размере около 14 миллионов рублей за неполную уплату налога на доходы физических лиц. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, суд в среду отклонил апелляционную жалобу Варламова* на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Варламов* оспаривал в суде решение ИФНС №2 по Москве от 30 декабря 2025 года в части привлечения его к ответственности за умышленную неуплату налога. Как пояснили представители сторон, оспариваемое решение налоговый орган вынес в связи с тем, что блогер заплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%, предусмотренной для налоговых резидентов РФ, а не по ставке 30%, предназначенной для нерезидентов. Для статуса резидента необходимо, чтобы налогоплательщик находился в стране не менее 183 дней за год. При этом, по словам юристов ФНС, Варламов* пребывал за пределами России более шести месяцев и не мог применять 13%-ную ставку. Представитель блогера заявил в суде, что Варламов* проходил обучение по очной форме в Германии и имел право на ставку для резидентов, поскольку периоды пребывания за пределами РФ, не превышающие 6 месяцев, для целей лечения или обучения не прерывают период нахождения лица на территории РФ. По словам представителя Варламова*, его доверитель не искажал данные в декларации и не имел такого умысла, к недоплате привела нечеткость нормы закона. Суд согласился с доводами ФНС о том, что указанное блогером учебное заведение оказывает услуги в онлайн-формате, и признал очное обучение недоказанным. "Действия Варламова И.А.* по отражению в составе налоговых вычетов расходов, связанных с прохождением обучения по очной форме, в отсутствии документов, подтверждающих нахождение на территории иностранного государства в заявленный период времени, что повлекло за собой неуплату налога, могли носить исключительно умышленный характер", - указал суд в решении, подтвердив законность штрафа. В судебном акте уточняется, что саму недоимку по НДФЛ за 2022 год в размере около 34 миллионов рублей, начисленную ему тем же решением налоговой инспекции, Варламов* не оспаривал и задолженность погасил.* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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бизнес, россия, москва, германия, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, ФНС России
12:52 11.11.2026
 
Апелляция подтвердила штраф в 14 миллионов рублей блогеру Варламову*

Апелляция подтвердила штраф в 14 миллионов рублей блогеру Варламову за недоплату налога

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным решение столичной налоговой инспекции, которая привлекла блогера Илью Варламова* к налоговой ответственности в виде штрафа в размере около 14 миллионов рублей за неполную уплату налога на доходы физических лиц.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, суд в среду отклонил апелляционную жалобу Варламова* на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Варламов* оспаривал в суде решение ИФНС №2 по Москве от 30 декабря 2025 года в части привлечения его к ответственности за умышленную неуплату налога.
Как пояснили представители сторон, оспариваемое решение налоговый орган вынес в связи с тем, что блогер заплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%, предусмотренной для налоговых резидентов РФ, а не по ставке 30%, предназначенной для нерезидентов.
Для статуса резидента необходимо, чтобы налогоплательщик находился в стране не менее 183 дней за год. При этом, по словам юристов ФНС, Варламов* пребывал за пределами России более шести месяцев и не мог применять 13%-ную ставку.
Представитель блогера заявил в суде, что Варламов* проходил обучение по очной форме в Германии и имел право на ставку для резидентов, поскольку периоды пребывания за пределами РФ, не превышающие 6 месяцев, для целей лечения или обучения не прерывают период нахождения лица на территории РФ.
По словам представителя Варламова*, его доверитель не искажал данные в декларации и не имел такого умысла, к недоплате привела нечеткость нормы закона.
Суд согласился с доводами ФНС о том, что указанное блогером учебное заведение оказывает услуги в онлайн-формате, и признал очное обучение недоказанным.
"Действия Варламова И.А.* по отражению в составе налоговых вычетов расходов, связанных с прохождением обучения по очной форме, в отсутствии документов, подтверждающих нахождение на территории иностранного государства в заявленный период времени, что повлекло за собой неуплату налога, могли носить исключительно умышленный характер", - указал суд в решении, подтвердив законность штрафа.
В судебном акте уточняется, что саму недоимку по НДФЛ за 2022 год в размере около 34 миллионов рублей, начисленную ему тем же решением налоговой инспекции, Варламов* не оспаривал и задолженность погасил.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
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