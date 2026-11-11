https://1prime.ru/20261111/bloomberg-875132420.html

Bloomberg: потребность ЦОД в электроэнергии вырастет почти в четыре раза

Bloomberg: потребность ЦОД в электроэнергии вырастет почти в четыре раза - 11.11.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: потребность ЦОД в электроэнергии вырастет почти в четыре раза

Потребность центров обработки данных (ЦОД) в электроэнергии к 2035 году вырастет почти в 4 раза, что создаст новые вызовы для климата, пишет агентство Блумберг... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:04+0300

2026-11-11T21:04+0300

2026-11-11T21:04+0300

сша

индия

бразилия

цод

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875132420.jpg?1794420286

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребность центров обработки данных (ЦОД) в электроэнергии к 2035 году вырастет почти в 4 раза, что создаст новые вызовы для климата, пишет агентство Блумберг со ссылкой на собственные аналитические данные. "Потребность центров обработки данных в электроэнергии резко возрастет, что создаст новые климатические вызовы. Новый отчет BloombergNEF указывает, что к 2035 году спрос центров обработки данных на электроэнергию увеличится почти в четыре раза - до 2 354 тераватт-часов, что соответствует 7% мирового спроса на электроэнергию", - пишет агентство. В материале отмечается, что стремление удовлетворить энергетические потребности дата-центров побуждает компании строить газовые электростанции непосредственно рядом с ними. По данным Блумберга, в общей сложности намечаются такие проекты газовых электростанций общей мощностью в 181 ГВт, причем более 90% электростанций приходится на США. Прогнозируется, что объем выбросов диоксида углерода при реализации всех названных проектов может составить 345 миллионов тонн в год, что соответствует 10% от выбросов всего энергетического сектора США в 2025 году. Запуск электростанций может стимулировать дальнейшую выработку энергии, создавая риск долгосрочной зависимости от ископаемого топлива. В развивающихся странах энергетические системы ЦОДов сильнее зависят от угля, и поэтому урон для окружающей среды может быть еще более значительным. Такие крупные игроки, как Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, уже учитывают возрастающую потребность цифровой индустрии в электроэнергии и намерены сделать свои энергетические системы более экологически чистыми, отмечает агентство.

сша

индия

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, индия, бразилия, цод