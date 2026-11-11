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Браслет с сапфиром из императорской коллекции продан за $4,9 млн

Браслет с сапфиром из императорской коллекции продан за $4,9 млн - 11.11.2026, ПРАЙМ

Браслет с сапфиром из императорской коллекции продан за $4,9 млн

Браслет с уникальным сапфиром - в прошлом часть императорских российских драгоценностей - продали на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные 4,9 миллиона... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:53+0300

2026-11-11T21:53+0300

2026-11-11T22:10+0300

женева

москва

sotheby's

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ЖЕНЕВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Браслет с уникальным сапфиром - в прошлом часть императорских российских драгоценностей - продали на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные 4,9 миллиона долларов (4,1 миллиона франков), что более чем вдвое превышает первоначальную оценку лота аукционным домом. Данный лот был выставлен в рамках аукциона "Драгоценности королевских и знатных особ". Камень весом 197,8 карата украшает широкий браслет геометрического дизайна, выполненный из бриллиантов и горного хрусталя. Первоначальная оценка его стоимости составляла от 850 тысяч до 1,7 миллиона франков (1-2 миллиона долларов). В результате торгов цена уникального украшения выросла до 3,3 миллиона франков, итоговая сумма сделки с учетом налогов составила 4 миллиона 122 тысячи франков. Как сообщала британская газета Standard, к настоящему времени достоверно сохранилось относительно немного драгоценностей российской императорской династии, что делает этот сапфир одним из самых важных драгоценных камней периода правления династии Романовых. Согласно каталогу императорских драгоценностей 1924-1926 годов, камень ранее составлял пару с другим крупным сапфиром весом 249,25 карата. В 1883 году оба сапфира носила вдовствующая императрица Мария Федоровна на придворном балу в стиле старой Москвы. После революции советские власти продали камень, и в 1927 году его приобрела американская оперная певица и коллекционер Ганна Вальска. В последующие десятилетия сапфир неоднократно менял оправу и владельцев, появляясь на аукционах Sotheby's в 1971 и 1992 годах. В 2015 году Cartier создал для него современный браслет с центральной сменной вставкой из горного хрусталя. Дизайн украшения отсылает к эстетике ар-деко и подчеркивает как историческую ценность сапфира, так и художественное наследие Cartier, указали в аукционном доме.

женева

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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женева, москва, sotheby's