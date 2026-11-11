https://1prime.ru/20261111/brazilija-875135993.html
Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе
Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе - 11.11.2026, ПРАЙМ
Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе
Бразилия в октябре экспортировала 5,3 миллиона мешков кофе, что стало самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 1990 году, сообщили в Бразильском... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T23:06+0300
2026-11-11T23:06+0300
2026-11-11T23:06+0300
бизнес
мировая экономика
бразилия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875135993.jpg?1794427571
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре экспортировала 5,3 миллиона мешков кофе, что стало самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 1990 году, сообщили в Бразильском совете экспортеров кофе (Cecafe).
"Бразилия экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе в октябре. Этот объем является самым высоким из всех с тех пор, как компания Cecafe начала проводить свои исследования в январе 1990 года", - пишут в организации.
Уточняется, что объем экспорта составил 5,327 миллиона мешков по 60 килограмм, что на 28,4% больше по сравнению с 4,149 миллиона мешков, экспортированных за тот же период 2025 года. Предыдущий рекорд был в октябре 2024 года - 5,176 миллиона мешков.
Отмечается, что валютные поступления за октябрь 2026 года также стали самыми высокими за всю историю наблюдений и выросли на 7,8% в годовом выражении, составив 1,786 миллиарда долларов.
Организация указывает, что экспорт кофе за первые четыре месяца 2026-2027 сельскохозяйственного года составил 16,591 миллиона мешков. Результат стал лучшим с момента начала наблюдений и вырос на 19,7% в годовом выражении. Выручка за период составила рекордные 5,363 миллиарда долларов, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, бразилия
Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе
Cecafe: Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре экспортировала 5,3 миллиона мешков кофе, что стало самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 1990 году, сообщили в Бразильском совете экспортеров кофе (Cecafe).
"Бразилия экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе в октябре. Этот объем является самым высоким из всех с тех пор, как компания Cecafe начала проводить свои исследования в январе 1990 года", - пишут в организации.
Уточняется, что объем экспорта составил 5,327 миллиона мешков по 60 килограмм, что на 28,4% больше по сравнению с 4,149 миллиона мешков, экспортированных за тот же период 2025 года. Предыдущий рекорд был в октябре 2024 года - 5,176 миллиона мешков.
Отмечается, что валютные поступления за октябрь 2026 года также стали самыми высокими за всю историю наблюдений и выросли на 7,8% в годовом выражении, составив 1,786 миллиарда долларов.
Организация указывает, что экспорт кофе за первые четыре месяца 2026-2027 сельскохозяйственного года составил 16,591 миллиона мешков. Результат стал лучшим с момента начала наблюдений и вырос на 19,7% в годовом выражении. Выручка за период составила рекордные 5,363 миллиарда долларов, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.