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Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе

Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе - 11.11.2026, ПРАЙМ

Бразилия в октябре экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе

Бразилия в октябре экспортировала 5,3 миллиона мешков кофе, что стало самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 1990 году, сообщили в Бразильском... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T23:06+0300

2026-11-11T23:06+0300

2026-11-11T23:06+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре экспортировала 5,3 миллиона мешков кофе, что стало самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 1990 году, сообщили в Бразильском совете экспортеров кофе (Cecafe). "Бразилия экспортировала рекордные 5,3 миллиона мешков кофе в октябре. Этот объем является самым высоким из всех с тех пор, как компания Cecafe начала проводить свои исследования в январе 1990 года", - пишут в организации. Уточняется, что объем экспорта составил 5,327 миллиона мешков по 60 килограмм, что на 28,4% больше по сравнению с 4,149 миллиона мешков, экспортированных за тот же период 2025 года. Предыдущий рекорд был в октябре 2024 года - 5,176 миллиона мешков. Отмечается, что валютные поступления за октябрь 2026 года также стали самыми высокими за всю историю наблюдений и выросли на 7,8% в годовом выражении, составив 1,786 миллиарда долларов. Организация указывает, что экспорт кофе за первые четыре месяца 2026-2027 сельскохозяйственного года составил 16,591 миллиона мешков. Результат стал лучшим с момента начала наблюдений и вырос на 19,7% в годовом выражении. Выручка за период составила рекордные 5,363 миллиарда долларов, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

бразилия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, бразилия