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Часть потребителей в семи областях Украины остались без света
Часть потребителей в семи областях Украины остались без света - 11.11.2026, ПРАЙМ
Часть потребителей в семи областях Украины остались без света
Часть потребителей в семи областях Украины остались без энергоснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщило украинское министерство... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:11+0300
2026-11-11T12:11+0300
2026-11-11T12:11+0300
газ
украина
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Часть потребителей в семи областях Украины остались без энергоснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщило украинское министерство энергетики.
"По состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В минэнерго уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Самой сложной, по данным ведомства, остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Кроме того, по данным министерства, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.
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газ, украина
Часть потребителей в семи областях Украины остались без света
Минэнерго Украины: часть потребителей в семи областях остались без энергоснабжения
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Часть потребителей в семи областях Украины остались без энергоснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщило украинское министерство энергетики.
"По состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В минэнерго уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Самой сложной, по данным ведомства, остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Кроме того, по данным министерства, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.