https://1prime.ru/20261111/chast-875106274.html

Часть потребителей в семи областях Украины остались без света

Часть потребителей в семи областях Украины остались без света - 11.11.2026, ПРАЙМ

Часть потребителей в семи областях Украины остались без света

Часть потребителей в семи областях Украины остались без энергоснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщило украинское министерство... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:11+0300

2026-11-11T12:11+0300

2026-11-11T12:11+0300

газ

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875106274.jpg?1794388277

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Часть потребителей в семи областях Украины остались без энергоснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщило украинское министерство энергетики. "По состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Самой сложной, по данным ведомства, остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Кроме того, по данным министерства, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина