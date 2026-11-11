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Чекунков рассказал о планах Южной Кореи, Индии и Китая по Севморпути
Чекунков рассказал о планах Южной Кореи, Индии и Китая по Севморпути - 11.11.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о планах Южной Кореи, Индии и Китая по Севморпути
Южная Корея, Индия, Китай планируют использовать Северный морской путь как регулярный торговый маршрут, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:31+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея, Индия, Китай планируют использовать Северный морской путь как регулярный торговый маршрут, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Китай, Индия, Южная Корея планируют использовать Северный морской путь как регулярный торговый маршрут", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Министр отметил, что маршрут постепенно становится частью международной транспортной системы, обеспечивает рост экономик других стран, а также указал на заинтересованность, в частности, стран Азии и Ближнего Востока в развитии навигации по СМП. "Прежде всего Китай, к нему Корея подключается, Япония, даже страны Юга - Индия, Ближний Восток - все заинтересованы в развитии навигации по Севморпути с конечной целью прийти к круглогодичной навигации по Севморпути - а это невозможно без нашей инфраструктуры, без нашего ледокольного флота, без нашей аварийно-спасательной системы, без нашего космического сопровождения", - сказал глава Минвостокразвития.
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бизнес, россия, индия, южная корея, китай, алексей чекунков, госдума, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, Алексей Чекунков, Госдума, Минвостокразвития
Чекунков рассказал о планах Южной Кореи, Индии и Китая по Севморпути
Чекунков: Южная Корея, Индия, Китай планируют использовать СМП как регулярный маршрут
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея, Индия, Китай планируют использовать Северный морской путь как регулярный торговый маршрут, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Китай, Индия, Южная Корея планируют использовать Северный морской путь как регулярный торговый маршрут", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Министр отметил, что маршрут постепенно становится частью международной транспортной системы, обеспечивает рост экономик других стран, а также указал на заинтересованность, в частности, стран Азии и Ближнего Востока в развитии навигации по СМП.
"Прежде всего Китай, к нему Корея подключается, Япония, даже страны Юга - Индия, Ближний Восток - все заинтересованы в развитии навигации по Севморпути с конечной целью прийти к круглогодичной навигации по Севморпути - а это невозможно без нашей инфраструктуры, без нашего ледокольного флота, без нашей аварийно-спасательной системы, без нашего космического сопровождения", - сказал глава Минвостокразвития.