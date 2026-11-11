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Chiefs Team Russia проведет чемпионат по приготовлению пиццы

Chiefs Team Russia проведет чемпионат по приготовлению пиццы - 11.11.2026, ПРАЙМ

Chiefs Team Russia проведет чемпионат по приготовлению пиццы

Ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chiefs Team Russia на своем конгрессе проведет чемпионат по приготовлению пиццы с номинацией за пиццу в русском стиле,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:11+0300

2026-11-11T13:11+0300

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бизнес

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chiefs Team Russia на своем конгрессе проведет чемпионат по приготовлению пиццы с номинацией за пиццу в русском стиле, сообщил президент ассоциации Николай Сарычев. "Осталось меньше недели до нашего конгресса… У нас будет чемпионат по пицце, где будет, кстати, номинация пиццы в русском стиле", – сказал он на съезде Национального союза производителей продукции и услуг "Халяль" в Московской соборной мечети. Международный конгресс шеф-поваров Moscow food fusion 2026, организованный Chiefs Team Russia, состоится 17-18 ноября, говорится на сайте организации. Советник президента России Елена Ямпольская ранее предложила заменить пиццу в школах блюдами русской кухни, отметив, что ученики должны знать богатую гастрономическую культуру своей страны. Сенатор Наталия Косихина в свою очередь предложила оставить пиццу в школьных столовых, при этом начинку делать из качественных продуктов местного производства, используя тесто для пирогов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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