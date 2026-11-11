https://1prime.ru/20261111/chernyshenko-875102712.html
Взаимная торговля России и Кубы выросла на 32%
Взаимная торговля России и Кубы выросла на 32% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Взаимная торговля России и Кубы выросла на 32%
Объем взаимной торговли между Россией и Кубой вырос на 32%, при этом импорт кубинских товаров увеличился на 40%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:06+0300
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россия
мировая экономика
куба
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Кубой вырос на 32%, при этом импорт кубинских товаров увеличился на 40%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Бизнес-форум "Фихав-Россия 2026" проводится в преддверии Гаванской международной выставки – ярмарки "Фихав-2026", которая состоится 24 по 26 ноября 2026 года. Мероприятие объединяет производителей, экспортеров, инвесторов и представителей деловых кругов из разных стран мира. Чернышенко поприветствовал участников бизнес-выставки-ярмарки. "За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли между Россией и Кубой вырос на 32%. Видим, что российский бизнес сохраняет интерес к реализации отечественной продукции на рынке Кубы и импорту кубинских товаров", – приводит аппарат Чернышенко его слова. По его словам, также сформирована нормативно-правовая база двусторонней кооперации в области инвестиций, а ее ключевой площадкой остается Межправительственная Российско-Кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).
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россия, мировая экономика, куба, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, Мировая экономика, КУБА, Дмитрий Чернышенко
Взаимная торговля России и Кубы выросла на 32%
Чернышенко: объем взаимной торговли между Россией и Кубой за восемь месяцев вырос на 32%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Кубой вырос на 32%, при этом импорт кубинских товаров увеличился на 40%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Бизнес-форум "Фихав-Россия 2026" проводится в преддверии Гаванской международной выставки – ярмарки "Фихав-2026", которая состоится 24 по 26 ноября 2026 года. Мероприятие объединяет производителей, экспортеров, инвесторов и представителей деловых кругов из разных стран мира. Чернышенко поприветствовал участников бизнес-выставки-ярмарки.
"За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли между Россией и Кубой вырос на 32%. Видим, что российский бизнес сохраняет интерес к реализации отечественной продукции на рынке Кубы и импорту кубинских товаров", – приводит аппарат Чернышенко его слова.
По его словам, также сформирована нормативно-правовая база двусторонней кооперации в области инвестиций, а ее ключевой площадкой остается Межправительственная Российско-Кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).