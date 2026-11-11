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Число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года
Число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года
Количество банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T00:28+0300
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финансы
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Количество банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным регулятора, на 1 ноября в стране насчитывалось 20 562 банковских офиса против 20 740 месяцем ранее.
В начале года в России было 22 355 банковских отделений - на 8,72% больше, чем в ноябре.
"Сокращение количества банковских офисов связано прежде всего с изменением потребительского поведения и трансформацией самой банковской модели… Для многих клиентов посещение отделения перестало быть необходимостью, поэтому банкам становится экономически нецелесообразно поддерживать прежнюю плотность филиальной сети", - прокомментировала РИА Новости советник председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" по социальной политике Анастасия Кудрявцева.
Также дополнительную роль играет стремление кредитных организаций оптимизировать операционные расходы, отмечает она.
"Однако это не означает, что физические отделения полностью утрачивают значение. Они по-прежнему востребованы для решения сложных финансовых вопросов, получения консультаций, обслуживания бизнеса и проведения операций, требующих личного присутствия клиента. Особенно важны офисы для старшего поколения, жителей небольших населенных пунктов и граждан, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами", - поясняет Кудрявцева.
Поэтому речь идет не столько об отказе банков от физического присутствия, сколько о переходе к более компактной и адресной модели обслуживания, считает она.
"В перспективе банковские офисы, вероятно, будут становиться менее многочисленными, но более функциональными: вместо большого количества универсальных отделений банки будут развивать специализированные точки обслуживания, совмещая их с полноценной цифровой инфраструктурой", - подытожила Кудрявцева.
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финансы, банки, россия
Число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года
ЦБ: число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Количество банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным регулятора, на 1 ноября в стране насчитывалось 20 562 банковских офиса против 20 740 месяцем ранее.
В начале года в России было 22 355 банковских отделений - на 8,72% больше, чем в ноябре.
"Сокращение количества банковских офисов связано прежде всего с изменением потребительского поведения и трансформацией самой банковской модели… Для многих клиентов посещение отделения перестало быть необходимостью, поэтому банкам становится экономически нецелесообразно поддерживать прежнюю плотность филиальной сети", - прокомментировала РИА Новости советник председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" по социальной политике Анастасия Кудрявцева.
Также дополнительную роль играет стремление кредитных организаций оптимизировать операционные расходы, отмечает она.
"Однако это не означает, что физические отделения полностью утрачивают значение. Они по-прежнему востребованы для решения сложных финансовых вопросов, получения консультаций, обслуживания бизнеса и проведения операций, требующих личного присутствия клиента. Особенно важны офисы для старшего поколения, жителей небольших населенных пунктов и граждан, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами", - поясняет Кудрявцева.
Поэтому речь идет не столько об отказе банков от физического присутствия, сколько о переходе к более компактной и адресной модели обслуживания, считает она.
"В перспективе банковские офисы, вероятно, будут становиться менее многочисленными, но более функциональными: вместо большого количества универсальных отделений банки будут развивать специализированные точки обслуживания, совмещая их с полноценной цифровой инфраструктурой", - подытожила Кудрявцева.