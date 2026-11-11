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Афганская DABS и Центробанк подписали соглашения по энергетическим проектам - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Афганская DABS и Центробанк подписали соглашения по энергетическим проектам
Афганская DABS и Центробанк подписали соглашения по энергетическим проектам - 11.11.2026, ПРАЙМ
Афганская DABS и Центробанк подписали соглашения по энергетическим проектам
Афганская государственная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), Центробанк (Da Afghanistan Вank) и ряд подрядных афганских организаций... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
мировая экономика
афганистан
иран
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Афганская государственная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), Центробанк (Da Afghanistan Вank) и ряд подрядных афганских организаций подписали в Кабуле соглашения по десяти энергетическим проектам развития общей стоимостью около 105 миллионов долларов, сообщает пресс-служба госкомпании. "Реализация этих проектов позволит увеличить выработку электроэнергии, расширить линии электропередачи и развить энергетическую инфраструктуру по всей стране", - заявил вице-премьер афганского правительства Абдул Салам Ханафи на приуроченной к этому событию церемонии. Отмечается, что первые четыре из десяти проектов включают строительство солнечных электростанций в провинциях Парван, Балх, Кундуз и Гельменд, с общей мощностью выработки 100 мегаватт. "Остальные шесть предусматривают продление линий электропередачи, строительство подстанций и увеличение мощности электросетей в провинциях Балх, Саманган, Кабул и Газни", - уточняется в сообщении. Ожидается, что реализация проектов будет завершена примерно за 20 месяцев и создаст около 700 рабочих мест. В настоящее время Афганистан импортирует около 800 мегаватт электроэнергии из соседних Ирана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это обходится стране в сумму от 250 до 280 миллионов долларов в год.
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мировая экономика, афганистан, иран, таджикистан
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ИРАН, ТАДЖИКИСТАН
13:55 11.11.2026
 
Афганская DABS и Центробанк подписали соглашения по энергетическим проектам

Афганская госкомпания DABS подписала соглашения по 10 энергопроектам на 105 млн долларов

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Афганская государственная энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), Центробанк (Da Afghanistan Вank) и ряд подрядных афганских организаций подписали в Кабуле соглашения по десяти энергетическим проектам развития общей стоимостью около 105 миллионов долларов, сообщает пресс-служба госкомпании.
"Реализация этих проектов позволит увеличить выработку электроэнергии, расширить линии электропередачи и развить энергетическую инфраструктуру по всей стране", - заявил вице-премьер афганского правительства Абдул Салам Ханафи на приуроченной к этому событию церемонии.
Отмечается, что первые четыре из десяти проектов включают строительство солнечных электростанций в провинциях Парван, Балх, Кундуз и Гельменд, с общей мощностью выработки 100 мегаватт. "Остальные шесть предусматривают продление линий электропередачи, строительство подстанций и увеличение мощности электросетей в провинциях Балх, Саманган, Кабул и Газни", - уточняется в сообщении.
Ожидается, что реализация проектов будет завершена примерно за 20 месяцев и создаст около 700 рабочих мест.
В настоящее время Афганистан импортирует около 800 мегаватт электроэнергии из соседних Ирана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это обходится стране в сумму от 250 до 280 миллионов долларов в год.
 
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