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Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе

Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе - 11.11.2026, ПРАЙМ

Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе

Рублевые депозиты населения россиян, согласно оперативным данным, росли в октябре в умеренном темпе, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T20:10+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рублевые депозиты населения россиян, согласно оперативным данным, росли в октябре в умеренном темпе, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "По оперативным данным, в октябре рублевые депозиты населения росли в умеренном темпе", - говорится в комментарии. Отмечается, что в сентябре рублевые средства населения в банках выросли на 0,4% после сокращения на 0,1% в предыдущем месяце. "Приросты в августе и сентябре, очищенные от влияния сезонного фактора, оцениваются как положительные и сопоставимые друг с другом", - уточняется там. В сентябре росли как переводные депозиты населения (на 0,6% после 0,2% в прошлом месяце), так и другие депозиты (на 0,2% после сокращения на 0,3% в июле – августе), говорится в материалах ЦБ. "В валютном сегменте в сентябре продолжился отток: сокращение средств составило 1,1% после 0,8% в августе. Годовой темп роста депозитов населения ускорился до 9% после 8,7% месяцем ранее", - сообщает регулятор.

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