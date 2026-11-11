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Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе
Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе - 11.11.2026, ПРАЙМ
Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе
Рублевые депозиты населения россиян, согласно оперативным данным, росли в октябре в умеренном темпе, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:10+0300
2026-11-11T20:18+0300
банки
финансы
россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рублевые депозиты населения россиян, согласно оперативным данным, росли в октябре в умеренном темпе, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "По оперативным данным, в октябре рублевые депозиты населения росли в умеренном темпе", - говорится в комментарии. Отмечается, что в сентябре рублевые средства населения в банках выросли на 0,4% после сокращения на 0,1% в предыдущем месяце. "Приросты в августе и сентябре, очищенные от влияния сезонного фактора, оцениваются как положительные и сопоставимые друг с другом", - уточняется там. В сентябре росли как переводные депозиты населения (на 0,6% после 0,2% в прошлом месяце), так и другие депозиты (на 0,2% после сокращения на 0,3% в июле – августе), говорится в материалах ЦБ. "В валютном сегменте в сентябре продолжился отток: сокращение средств составило 1,1% после 0,8% в августе. Годовой темп роста депозитов населения ускорился до 9% после 8,7% месяцем ранее", - сообщает регулятор.
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192
40
192
40
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5
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банки, финансы, россия
Банки, Финансы, РОССИЯ
20:10 11.11.2026 (обновлено: 20:18 11.11.2026)
 
Рублевые депозиты россиян в банках росли в октябре в умеренном темпе

Центробанк: рублевые депозиты россиян в банках в октябре росли в умеренном темпе

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рублевые депозиты населения россиян, согласно оперативным данным, росли в октябре в умеренном темпе, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"По оперативным данным, в октябре рублевые депозиты населения росли в умеренном темпе", - говорится в комментарии.
Отмечается, что в сентябре рублевые средства населения в банках выросли на 0,4% после сокращения на 0,1% в предыдущем месяце.
"Приросты в августе и сентябре, очищенные от влияния сезонного фактора, оцениваются как положительные и сопоставимые друг с другом", - уточняется там.
В сентябре росли как переводные депозиты населения (на 0,6% после 0,2% в прошлом месяце), так и другие депозиты (на 0,2% после сокращения на 0,3% в июле – августе), говорится в материалах ЦБ.
"В валютном сегменте в сентябре продолжился отток: сокращение средств составило 1,1% после 0,8% в августе. Годовой темп роста депозитов населения ускорился до 9% после 8,7% месяцем ранее", - сообщает регулятор.
 
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