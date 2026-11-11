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Учителя и врачи в ДФО и Артике получили ипотеку на 271,8 миллиарда рублей

Учителя и врачи в ДФО и Артике получили ипотеку на 271,8 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Учителя и врачи в ДФО и Артике получили ипотеку на 271,8 миллиарда рублей

Более 51 тысячи учителей и врачей получили дальневосточную и арктическую ипотеку на сумму 271,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:45+0300

2026-11-11T10:45+0300

2026-11-11T10:48+0300

россия

дальний восток

арктика

якутия

олег кожемяко

минвостокразвития

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Более 51 тысячи учителей и врачей получили дальневосточную и арктическую ипотеку на сумму 271,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко. "Более 51 тысячи медицинских работников и педагогов воспользовались программой "Дальневосточная и арктическая ипотека" и приобрели собственное жилье на льготных условиях. Общая сумма льготного кредитования составила 271,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, учителям выдано 26 247 кредитов, врачам – 24 778. "Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" помогает решать жилищный вопрос на доступных условиях... Мы последовательно расширяем возможности программы, чтобы как можно больше квалифицированных специалистов могли воспользоваться ее преимуществами и связать свое настоящее и будущее с Дальним Востоком и Арктикой", - отметил Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. На Дальнем Востоке выдано 44 818 кредитов на 246,2 миллиарда рублей. Наибольшее количество пришлось на Якутию, где взяли более 11,4 тысячи кредитов, и Приморский край, где оформили более 9 тысяч кредитов. В Арктической зоне России оформлено 6 207 кредитов на 25,5 миллиарда рублей, тут лидирует Архангельская область с 3,6 тысячи кредитов. Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. Реализацию программы сопровождают Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

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россия, дальний восток, арктика, якутия, олег кожемяко, минвостокразвития