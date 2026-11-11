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В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии
В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии
Веерные отключения электроэнергии введены в городских округах Горловка и Макеевка, а также Амвросиевском, Старобешевском и Тельмановском муниципальных округах... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:17+0300
2026-11-11T15:17+0300
2026-11-11T15:17+0300
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ДОНЕЦК, 11 ноя – ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии введены в городских округах Горловка и Макеевка, а также Амвросиевском, Старобешевском и Тельмановском муниципальных округах Донецкой Народной Республики для предотвращения аварий на сетях из-за высокой нагрузки, сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики региона.
"По состоянию на утро 11 ноября из-за пиковой нагрузки на электросети в ряде муниципальных образований вновь применяются вынужденные веерные отключения. В частности, они затронули городские округа Горловка, Макеевка, Амвросиевский, Старобешевский и Тельмановский муниципальные округа", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что повышенная нагрузка на электросети республики связана в том числе с ростом потребления электроэнергии в осенне-зимний период. Это вынуждает перераспределять нагрузку на действующие сети.
"В этих условиях веерные отключения - вынужденная мера, позволяющая предотвратить перегрузку оборудования и более масштабные аварии… Энергетики постоянно контролируют нагрузку и дежурят на объектах. Подача электроэнергии будет возобновляться, как только позволят технические условия", - отметили в министерстве.
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В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии
В Горловке и Макеевке ввели веерные отключения электроэнергии для предотвращения аварий
ДОНЕЦК, 11 ноя – ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии введены в городских округах Горловка и Макеевка, а также Амвросиевском, Старобешевском и Тельмановском муниципальных округах Донецкой Народной Республики для предотвращения аварий на сетях из-за высокой нагрузки, сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики региона.
"По состоянию на утро 11 ноября из-за пиковой нагрузки на электросети в ряде муниципальных образований вновь применяются вынужденные веерные отключения. В частности, они затронули городские округа Горловка, Макеевка, Амвросиевский, Старобешевский и Тельмановский муниципальные округа", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что повышенная нагрузка на электросети республики связана в том числе с ростом потребления электроэнергии в осенне-зимний период. Это вынуждает перераспределять нагрузку на действующие сети.
"В этих условиях веерные отключения - вынужденная мера, позволяющая предотвратить перегрузку оборудования и более масштабные аварии… Энергетики постоянно контролируют нагрузку и дежурят на объектах. Подача электроэнергии будет возобновляться, как только позволят технические условия", - отметили в министерстве.