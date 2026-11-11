https://1prime.ru/20261111/dnr-875117345.html

В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии

В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР ввели веерные отключения электроэнергии

Веерные отключения электроэнергии введены в городских округах Горловка и Макеевка, а также Амвросиевском, Старобешевском и Тельмановском муниципальных округах... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:17+0300

2026-11-11T15:17+0300

2026-11-11T15:17+0300

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ДОНЕЦК, 11 ноя – ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии введены в городских округах Горловка и Макеевка, а также Амвросиевском, Старобешевском и Тельмановском муниципальных округах Донецкой Народной Республики для предотвращения аварий на сетях из-за высокой нагрузки, сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики региона. "По состоянию на утро 11 ноября из-за пиковой нагрузки на электросети в ряде муниципальных образований вновь применяются вынужденные веерные отключения. В частности, они затронули городские округа Горловка, Макеевка, Амвросиевский, Старобешевский и Тельмановский муниципальные округа", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что повышенная нагрузка на электросети республики связана в том числе с ростом потребления электроэнергии в осенне-зимний период. Это вынуждает перераспределять нагрузку на действующие сети. "В этих условиях веерные отключения - вынужденная мера, позволяющая предотвратить перегрузку оборудования и более масштабные аварии… Энергетики постоянно контролируют нагрузку и дежурят на объектах. Подача электроэнергии будет возобновляться, как только позволят технические условия", - отметили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40