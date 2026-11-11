Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/dnr-875123142.html
В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ
В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ - 11.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ
Мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ при исполнении должностных обязанностей, открыли в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:58+0300
2026-11-11T16:58+0300
общество
мариуполь
донбасс
всу
росжелдор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875123142.jpg?1794405517
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ при исполнении должностных обязанностей, открыли в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил Росжелдор. "В Волновахе и Мариуполе почтили память работников Донецкого филиала ФГУП "Железные дороги Новороссии", погибших в результате атак ВСУ при исполнении профессионального долга. На здании бригадного дома локомотивного депо Волноваха увековечили память локомотивной бригады — машиниста тепловоза Максима Челгия и помощника машиниста тепловоза Александра Лисовина", - говорится в сообщении. В марте 2026 года железнодорожники находились на рабочем посту и вели поезд, когда состав подвергся удару БПЛА. "В оборотном депо Мариуполь на административном здании открыли мемориальную доску помощнику машиниста тепловоза Денису Фесюре, также погибшему при исполнении должностных обязанностей", - сообщает Росжелдор. Гендиректора ФГУП "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков, слова которого цитирует Росжелдор, отметил, что в нынешних суровых реалиях локомотивные бригады находятся на самом острие, буквально на переднем крае. "Каждый рейс, каждая смена сегодня сопряжены со смертельной опасностью. Но, несмотря на прямую угрозу, Александр Лисовин, Максим Челгий и Денис Фесюра не оставили свои посты. Они до последнего оставались верны профессии и долгу. Эти мемориальные доски нужны нам как напоминание о том, какой ценой обеспечивается движение на стальной магистрали", - сказал глава ФГУП. В памятных мероприятиях приняли участие руководители предприятия, представители профсоюза, коллеги, наставники, родные и близкие погибших героев. Участники церемоний почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалам цветы. "Имена погибших железнодорожников Донбасса навечно вписаны в историю железных дорог России как символ мужества, стойкости и верности своему призванию", - пишет Росжелдор.
мариуполь
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мариуполь, донбасс, всу, росжелдор
Общество , Мариуполь, ДОНБАСС, ВСУ, Росжелдор
16:58 11.11.2026
 
В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ

В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ при исполнении должностных обязанностей, открыли в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил Росжелдор.
"В Волновахе и Мариуполе почтили память работников Донецкого филиала ФГУП "Железные дороги Новороссии", погибших в результате атак ВСУ при исполнении профессионального долга. На здании бригадного дома локомотивного депо Волноваха увековечили память локомотивной бригады — машиниста тепловоза Максима Челгия и помощника машиниста тепловоза Александра Лисовина", - говорится в сообщении.
В марте 2026 года железнодорожники находились на рабочем посту и вели поезд, когда состав подвергся удару БПЛА.
"В оборотном депо Мариуполь на административном здании открыли мемориальную доску помощнику машиниста тепловоза Денису Фесюре, также погибшему при исполнении должностных обязанностей", - сообщает Росжелдор.
Гендиректора ФГУП "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков, слова которого цитирует Росжелдор, отметил, что в нынешних суровых реалиях локомотивные бригады находятся на самом острие, буквально на переднем крае.
"Каждый рейс, каждая смена сегодня сопряжены со смертельной опасностью. Но, несмотря на прямую угрозу, Александр Лисовин, Максим Челгий и Денис Фесюра не оставили свои посты. Они до последнего оставались верны профессии и долгу. Эти мемориальные доски нужны нам как напоминание о том, какой ценой обеспечивается движение на стальной магистрали", - сказал глава ФГУП.
В памятных мероприятиях приняли участие руководители предприятия, представители профсоюза, коллеги, наставники, родные и близкие погибших героев.
Участники церемоний почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалам цветы.
"Имена погибших железнодорожников Донбасса навечно вписаны в историю железных дорог России как символ мужества, стойкости и верности своему призванию", - пишет Росжелдор.
 
ОбществоМариупольДОНБАССВСУРосжелдор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала