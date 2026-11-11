https://1prime.ru/20261111/dnr-875123142.html

В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ

В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ - 11.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР открыли мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ

Мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ при исполнении должностных обязанностей, открыли в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:58+0300

2026-11-11T16:58+0300

2026-11-11T16:58+0300

общество

мариуполь

донбасс

всу

росжелдор

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мемориальные доски железнодорожникам, погибшим от атак ВСУ при исполнении должностных обязанностей, открыли в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил Росжелдор. "В Волновахе и Мариуполе почтили память работников Донецкого филиала ФГУП "Железные дороги Новороссии", погибших в результате атак ВСУ при исполнении профессионального долга. На здании бригадного дома локомотивного депо Волноваха увековечили память локомотивной бригады — машиниста тепловоза Максима Челгия и помощника машиниста тепловоза Александра Лисовина", - говорится в сообщении. В марте 2026 года железнодорожники находились на рабочем посту и вели поезд, когда состав подвергся удару БПЛА. "В оборотном депо Мариуполь на административном здании открыли мемориальную доску помощнику машиниста тепловоза Денису Фесюре, также погибшему при исполнении должностных обязанностей", - сообщает Росжелдор. Гендиректора ФГУП "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков, слова которого цитирует Росжелдор, отметил, что в нынешних суровых реалиях локомотивные бригады находятся на самом острие, буквально на переднем крае. "Каждый рейс, каждая смена сегодня сопряжены со смертельной опасностью. Но, несмотря на прямую угрозу, Александр Лисовин, Максим Челгий и Денис Фесюра не оставили свои посты. Они до последнего оставались верны профессии и долгу. Эти мемориальные доски нужны нам как напоминание о том, какой ценой обеспечивается движение на стальной магистрали", - сказал глава ФГУП. В памятных мероприятиях приняли участие руководители предприятия, представители профсоюза, коллеги, наставники, родные и близкие погибших героев. Участники церемоний почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалам цветы. "Имена погибших железнодорожников Донбасса навечно вписаны в историю железных дорог России как символ мужества, стойкости и верности своему призванию", - пишет Росжелдор.

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общество , мариуполь, донбасс, всу, росжелдор