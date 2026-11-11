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Доля вкладов населения в иностранной валюте снизилась до 4,7%
Доля вкладов населения в иностранной валюте снизилась до 4,7% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Доля вкладов населения в иностранной валюте снизилась до 4,7%
Доля вкладов розничных клиентов банков России, помещенных в иностранной валюте, по итогам трех первых кварталов текущего года снизилась - до 4,7% с 5,2% в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:07+0300
2026-11-11T14:07+0300
2026-11-11T14:07+0300
банки
финансы
россия
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля вкладов розничных клиентов банков России, помещенных в иностранной валюте, по итогам трех первых кварталов текущего года снизилась - до 4,7% с 5,2% в начале года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
"Доля вкладов населения в иностранной валюте с января по сентябрь 2026 года снизилась с 5,2 до 4,7%", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах с начала года увеличился на 2,2% – до 87,7 триллиона рублей.
Так, по данным агентства, вклады населения выросли на 2,1% – до 66,7 триллиона рублей, средства на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию – на 0,6%, до 10,2 триллиона, а средства на счетах эскроу – на 6,7%, до 7,6 триллиона рублей.
"Наибольший рост показали вклады в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей – на 11,9% по сумме и на 11,4% по количеству вкладчиков", - уточняется в материалах.
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банки, финансы, россия, агентство по страхованию вкладов
Банки, Финансы, РОССИЯ, Агентство по страхованию вкладов
Доля вкладов населения в иностранной валюте снизилась до 4,7%
АСВ: доля вкладов россиян в иностранной валюте снизилась до 4,7%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля вкладов розничных клиентов банков России, помещенных в иностранной валюте, по итогам трех первых кварталов текущего года снизилась - до 4,7% с 5,2% в начале года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
"Доля вкладов населения в иностранной валюте с января по сентябрь 2026 года снизилась с 5,2 до 4,7%", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах с начала года увеличился на 2,2% – до 87,7 триллиона рублей.
Так, по данным агентства, вклады населения выросли на 2,1% – до 66,7 триллиона рублей, средства на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию – на 0,6%, до 10,2 триллиона, а средства на счетах эскроу – на 6,7%, до 7,6 триллиона рублей.
"Наибольший рост показали вклады в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей – на 11,9% по сумме и на 11,4% по количеству вкладчиков", - уточняется в материалах.