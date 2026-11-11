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Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%

Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на 31-й конференции... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:21+0300

2026-11-11T19:21+0300

2026-11-11T19:21+0300

мировая экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

оон

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АНТАЛЬЯ, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на 31-й конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP31). По данным властей страны, по состоянию на июнь доля ВИЭ в энергобалансе составляла около 45%. "Обеспечение баланса экономического развития и сбережения природы требует постоянного увеличения объемов зеленой энергии. Уже через четыре года доля генерации на возобновляемых источниках в Узбекистане достигнет 54%", - сказал Мирзиеев. Президент Узбекистана сообщил, что республика твердо привержена глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. "Мы строим новую модель своего развития на основе рационального использования природных ресурсов и зеленых технологий. Мы активно снижаем углеродоемкость во всех секторах экономики", - отметил Мирзиеев. Узбекистанский лидер напомнил, что страна уже досрочно выполнила цель по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35%. "И мы определили новую, более амбициозную цель - снижение выбросов парниковых газов на 50% к 2035 году", - добавил Мирзиеев.

узбекистан

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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, оон