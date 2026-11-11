Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/dolja-875129635.html
Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%
Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%
Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на 31-й конференции... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:21+0300
2026-11-11T19:21+0300
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
оон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129635.jpg?1794414082
АНТАЛЬЯ, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на 31-й конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP31). По данным властей страны, по состоянию на июнь доля ВИЭ в энергобалансе составляла около 45%. "Обеспечение баланса экономического развития и сбережения природы требует постоянного увеличения объемов зеленой энергии. Уже через четыре года доля генерации на возобновляемых источниках в Узбекистане достигнет 54%", - сказал Мирзиеев. Президент Узбекистана сообщил, что республика твердо привержена глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. "Мы строим новую модель своего развития на основе рационального использования природных ресурсов и зеленых технологий. Мы активно снижаем углеродоемкость во всех секторах экономики", - отметил Мирзиеев. Узбекистанский лидер напомнил, что страна уже досрочно выполнила цель по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35%. "И мы определили новую, более амбициозную цель - снижение выбросов парниковых газов на 50% к 2035 году", - добавил Мирзиеев.
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, оон
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, ООН
19:21 11.11.2026
 
Доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%

Мирзиеев: доля ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике Узбекистана к 2030 году вырастет до 54%, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на 31-й конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP31).
По данным властей страны, по состоянию на июнь доля ВИЭ в энергобалансе составляла около 45%.
"Обеспечение баланса экономического развития и сбережения природы требует постоянного увеличения объемов зеленой энергии. Уже через четыре года доля генерации на возобновляемых источниках в Узбекистане достигнет 54%", - сказал Мирзиеев.
Президент Узбекистана сообщил, что республика твердо привержена глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. "Мы строим новую модель своего развития на основе рационального использования природных ресурсов и зеленых технологий. Мы активно снижаем углеродоемкость во всех секторах экономики", - отметил Мирзиеев.
Узбекистанский лидер напомнил, что страна уже досрочно выполнила цель по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35%. "И мы определили новую, более амбициозную цель - снижение выбросов парниковых газов на 50% к 2035 году", - добавил Мирзиеев.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала