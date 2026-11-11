Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/dolja-875133880.html
Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60%
Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60%
Доля малых и средних предприятий в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% при поддержке цифровых платформ, сказал РИА Новости основатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:47+0300
2026-11-11T21:47+0300
россия
мировая экономика
китай
мсп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875133880.jpg?1794422852
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля малых и средних предприятий в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% при поддержке цифровых платформ, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. "Для активного развития МСП нужны партнеры - платформы, которые будут забирать на себя вопросы ВЭД. А с учетом, что МСП весьма активный сегмент и драйвер торговли, при этом обладают большей гибкостью, то при надежной поддержке их доля может вырасти до 50-60%", - сказал Сунь Тяньшу агентству в рамках форума "День платформенной экономики". По его мнению, малым и средним предприятиям в большей степени нужна помощь цифровых платформ. "Регулирование платформенной экономики в России и Китае стремительно меняет правила игры, и данная проблематика особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, у которого нет ресурсов на содержание собственных специалистов по ВЭД, юридических департаментов, комплаенс- и ИТ команд", - объяснил он. Сунь Тяньшу отметил, что именно малый и средний бизнес больше всего страдают от внезапных изменений и сложных требований, поэтому они больше остальных нуждаются в понятном и технологически выстроенном "проводнике" на рынке трансграничной торговли. "Нехватка времени и экспертизы - главный барьер, а оптимальное решение - сотрудничество с платформами, которые делают соблюдение требований сразу встроенным в свою работу", - добавил основатель B2B-платформы.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, мсп
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МСП
21:47 11.11.2026
 
Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60%

Сунь Тяньшу: доля МСП в торговле России и Китая может вырасти до 50-60%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля малых и средних предприятий в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% при поддержке цифровых платформ, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу.
"Для активного развития МСП нужны партнеры - платформы, которые будут забирать на себя вопросы ВЭД. А с учетом, что МСП весьма активный сегмент и драйвер торговли, при этом обладают большей гибкостью, то при надежной поддержке их доля может вырасти до 50-60%", - сказал Сунь Тяньшу агентству в рамках форума "День платформенной экономики".
По его мнению, малым и средним предприятиям в большей степени нужна помощь цифровых платформ.
"Регулирование платформенной экономики в России и Китае стремительно меняет правила игры, и данная проблематика особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, у которого нет ресурсов на содержание собственных специалистов по ВЭД, юридических департаментов, комплаенс- и ИТ команд", - объяснил он.
Сунь Тяньшу отметил, что именно малый и средний бизнес больше всего страдают от внезапных изменений и сложных требований, поэтому они больше остальных нуждаются в понятном и технологически выстроенном "проводнике" на рынке трансграничной торговли.
"Нехватка времени и экспертизы - главный барьер, а оптимальное решение - сотрудничество с платформами, которые делают соблюдение требований сразу встроенным в свою работу", - добавил основатель B2B-платформы.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала