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Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60%

Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Доля МСП в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60%

Доля малых и средних предприятий в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% при поддержке цифровых платформ, сказал РИА Новости основатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:47+0300

2026-11-11T21:47+0300

2026-11-11T21:47+0300

россия

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мсп

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля малых и средних предприятий в торговле между Китаем и Россией может вырасти до 50-60% при поддержке цифровых платформ, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. "Для активного развития МСП нужны партнеры - платформы, которые будут забирать на себя вопросы ВЭД. А с учетом, что МСП весьма активный сегмент и драйвер торговли, при этом обладают большей гибкостью, то при надежной поддержке их доля может вырасти до 50-60%", - сказал Сунь Тяньшу агентству в рамках форума "День платформенной экономики". По его мнению, малым и средним предприятиям в большей степени нужна помощь цифровых платформ. "Регулирование платформенной экономики в России и Китае стремительно меняет правила игры, и данная проблематика особенно актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, у которого нет ресурсов на содержание собственных специалистов по ВЭД, юридических департаментов, комплаенс- и ИТ команд", - объяснил он. Сунь Тяньшу отметил, что именно малый и средний бизнес больше всего страдают от внезапных изменений и сложных требований, поэтому они больше остальных нуждаются в понятном и технологически выстроенном "проводнике" на рынке трансграничной торговли. "Нехватка времени и экспертизы - главный барьер, а оптимальное решение - сотрудничество с платформами, которые делают соблюдение требований сразу встроенным в свою работу", - добавил основатель B2B-платформы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, мсп