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Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg

Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ

Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg

Россия фактически отказалась от попыток заменить доллар китайским юанем под давлением вторичных санкций США, пишет Bloomberg. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:47+0300

2026-11-11T15:47+0300

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия фактически отказалась от попыток заменить доллар китайским юанем под давлением вторичных санкций США, пишет Bloomberg."Несмотря на рост товарооборота с Китаем, доля юаня в расчетах за российский экспорт в этом году упала вдвое — до 22% по сравнению с пиковым значением середины 2024 года", — сообщает агентство.Как отмечает Bloomberg, не имея возможности проводить прямые расчеты в китайской валюте, компании вынуждены задействовать посредников, третьи страны и более сложные платежные схемы, из-за чего транзакции проходят медленнее и становятся дороже и менее предсказуемыми.При этом в торговле с Азией Россия получает рубли за 69% своего экспорта, добавляет агентство.

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