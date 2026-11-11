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Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg
Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ
Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg
Россия фактически отказалась от попыток заменить доллар китайским юанем под давлением вторичных санкций США, пишет Bloomberg. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:47+0300
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия фактически отказалась от попыток заменить доллар китайским юанем под давлением вторичных санкций США, пишет Bloomberg."Несмотря на рост товарооборота с Китаем, доля юаня в расчетах за российский экспорт в этом году упала вдвое — до 22% по сравнению с пиковым значением середины 2024 года", — сообщает агентство.Как отмечает Bloomberg, не имея возможности проводить прямые расчеты в китайской валюте, компании вынуждены задействовать посредников, третьи страны и более сложные платежные схемы, из-за чего транзакции проходят медленнее и становятся дороже и менее предсказуемыми.При этом в торговле с Азией Россия получает рубли за 69% своего экспорта, добавляет агентство.
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Доллар США, Рынок, РОССИЯ, юань, США, КИТАЙ, АЗИЯ, валюта, Курсы валют
15:47 11.11.2026
 
Юанизация отменяется: Россия не смогла заменить доллар, пишет Bloomberg

Bloomberg: Россия отказалась от попыток заменить доллар юанем под давлением санкций США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия фактически отказалась от попыток заменить доллар китайским юанем под давлением вторичных санкций США, пишет Bloomberg.
"Несмотря на рост товарооборота с Китаем, доля юаня в расчетах за российский экспорт в этом году упала вдвое — до 22% по сравнению с пиковым значением середины 2024 года", — сообщает агентство.
Как отмечает Bloomberg, не имея возможности проводить прямые расчеты в китайской валюте, компании вынуждены задействовать посредников, третьи страны и более сложные платежные схемы, из-за чего транзакции проходят медленнее и становятся дороже и менее предсказуемыми.
При этом в торговле с Азией Россия получает рубли за 69% своего экспорта, добавляет агентство.
 
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