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ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами

ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами - 11.11.2026, ПРАЙМ

ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны России. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T20:52+0300

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общество

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пермский край

минобороны рф

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны России. "В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

черное море

ростовская область

пермский край

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россия, общество , черное море, ростовская область, пермский край, минобороны рф