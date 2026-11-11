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ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами - 11.11.2026, ПРАЙМ
ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны России. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:52+0300
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общество
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пермский край
минобороны рф
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны России. "В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, Общество , Черное море, Ростовская область, Пермский край, Минобороны РФ
ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО за 12 часов уничтожила 85 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем