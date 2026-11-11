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Swiss отложила возобновление полетов в Дубай до конца марта

Swiss отложила возобновление полетов в Дубай до конца марта - 11.11.2026, ПРАЙМ

Swiss отложила возобновление полетов в Дубай до конца марта

Входящая в концерн Lufthansa Group авиакомпания Swiss не возобновит полеты в Дубай до конца марта из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует из пресс-релиза... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T20:04+0300

2026-11-11T20:04+0300

2026-11-11T20:04+0300

бизнес

дубай

ближний восток

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ЖЕНЕВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Входящая в концерн Lufthansa Group авиакомпания Swiss не возобновит полеты в Дубай до конца марта из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует из пресс-релиза организации. "По операционным причинам авиакомпания Swiss совместно с Lufthansa Group приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) до окончания зимнего сезона 2026/2027 годов - 27 марта", - говорится в заявлении компании. Изначально возобновление рейсов было намечено на 25 ноября. Одновременно с этим, со 2 декабря и до конца зимнего сезона Swiss продолжит предлагать расширенное расписание полетов между Цюрихом и Дели. Так, авиакомпания теперь предлагает два ежедневных рейса.

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бизнес, дубай, ближний восток