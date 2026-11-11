https://1prime.ru/20261111/dvizhenie-875110519.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - 11.11.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:08+0300
2026-11-11T13:08+0300
2026-11-11T13:08+0300
бизнес
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Информация опубликована в канале информационного центра на платформе "Макс" в 12.42 мск.
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бизнес, россия
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Информация опубликована в канале информационного центра на платформе "Макс" в 12.42 мск.